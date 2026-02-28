„Erkölcstelen, romlott és nimfomániás vagyok” – Kiara Lord büszkén vállalja személyiségét

A közösségi médiában megszokhattuk már tőle az őszinteséget, de most még a legedzettebb követői is felkapták a fejüket. KIara Lord Instagram-oldalán tartott villámkérdések során intim és kifejezetten kínos témák kerültek terítékre.

Kiara Lord elárulta, milyen személyiség kell ahhoz, hogy valaki felnőttfilmes munkát végezzen (Fotó: TV2)

Kiara Lord: „Szeretem a férfiakat”

Kiara Lord nem kertelt, amikor arról faggatták, miért lett escort. A válasza zavarba ejtően egyenes volt:

Mert erkölcstelen, romlott és nimfomániás vagyok. Ja és exhibicionista. És mert szeretem a férfiakat.

A kijelentés mögött azonban nem önostorozás, hanem tudatos provokáció és büszkeség húzódik meg. Kiara Lord Nagy Ő-szereplése óta különösen odafigyel rá a nyilvánosság, és a rajongók sem rejtik véka alá kíváncsiskodásukat. Ő pedig nem fél kimondani azt sem, amit más inkább eltitkolna. Egy korábbi videójában így fogalmazott: „Az a komment szokott betalálni vagy rosszul esni, amiről tudod, hogy igaz. Viszont én egy jó embernek tartom magam. Igen, a munkám az, ami, de nem szégyellem. Ez a számottevő különbség, hogy olyannal próbálnak bántani, amit én egyébként nem szégyellek.”

Ugyan nem sikerült meghódítania Stohl András Nagy Ő szívét, de ami a hírnevet illeti, mindenképpen nyertesen jött ki a villából (Fotó: Máté Krisztián)

Régóta gyógyszerezi magát Kiara

A celeb a mentális egészségéről is meglepő nyíltsággal beszél. Évek óta antidepresszánst szed, rendszeresen jár terápiára, mégsem tudja pontosan, honnan ered a depressziója. „Sok dologról nem tudjuk, hogy honnan jönnek. Ilyen a krónikus migrénem is, vagy a személyiségem. Nem tudjuk az okokat. Csak vannak és együtt élünk velük” – mondta. Egy másik alkalommal hozzátette:

De egyébként is depressziós vagyok. Antidepresszánson élek évek óta. Egyébként, ha rosszabb napom van, igyekszem átgondolni, hogy miért adhatok hálát és az helyre szokott tenni.

A szépségét firtató kérdések sem maradtak el. Szerinte genetikai lottónyeremény az alap, amit plasztikai beavatkozásokkal tökéletesített. Az öregedéstől nem fél, inkább attól tart, hogy idővel veszít majd a gyorsaságából, frappánsságából és romlik az egészsége.

Kiara Lord Farm VIP-s jelenléte során is sok új barátra lelt (Fotó: Mediaworks Archív)

Tart az öregedés hatásaitól

A siker receptjéről is markáns véleménye van: szerinte a lehetőségek felismerése és kihasználása kell hozzá, némi vakmerőséggel és könnyelműséggel fűszerezve. A negatív kommenteket jól kezeli, egyetlen vörös vonal létezik nála: a macskáit senki ne bántsa.

Kiara Lord tehát nem kér bocsánatot azért, aki. Lehet szeretni vagy elítélni, de egy biztos: őszinteségével és szókimondásával újra és újra gondoskodik róla, hogy beszédtéma legyen. És úgy tűnik, pontosan ez is a célja.