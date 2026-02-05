"Több mindenben is benne lettem volna" – Kiara Lord teljesen beindult: szerinte szexért kiált Stohl András csókja

Stohl András Nagy Ő-ként keresi a szerelmet a műsorban, miközben a lányok egyre keményebb küzdelmet folytatnak a figyelméért. A legutóbbi adás azonban fordulópontot hozott, ugyanis a romantikus randi végén Kiara Lorddal olyan pillanatot éltek át, amely azonnal felrobbantotta a közösségi médiát is.
A nézők szemtanúi lehettek annak, ahogy a feszültség végül csókban oldódott fel, méghozzá nem is akármilyenben. A történtek után Kiara Lord őszintén mesélt arról, hogyan élte meg a nagy pillanatot.
Nagyon szürreális volt a helyzet. Én kértem meg Kiss Ramónát, hogy szervezze meg nekem ezt a randit. Nagy körítés volt, egy káddal, rózsákkal. Csodás volt. Számomra nagyon nagy tétje volt és egy valódi vízválasztó, hogy milyen valakivel a csók, amikor először elcsattan. Aggódtam igazából, hogy esetleg gagyi lesz, és hogy András nem jól csókol. Az a tapasztalatom az András korabeli férfiakkal, hogy nem szoktak már remekelni a csókolózásban, vagy sosem voltak jók benne. De rendkívül kellemes csalódás volt, valódi fantáziabeindító csók volt. Részemről lehetett volna több is benne, de kezdésnek tökéletes volt
– mesélte.
Kiara azt is elárulta, hogy a csók egyáltalán nem volt visszafogott, inkább egy hosszabb folyamat megkoronázása.
Nem egy finom kis félénk csók volt. Már annyira tetőzött közöttünk az erotikus kapcsolódás, hogy ez egy beteljesülésnek is felfogható. Én a beköltözés óta szerettem volna közelebb kerülni Andráshoz testileg. Mert, ha ez nem történik meg rövid időn belül, akkor nem tudtam volna, hogy miért küzdök, hogy egyáltalán tetszik-e nekem valójában. Beszélgetni tudunk utána is, de fontosnak tartom, hogy egy egészséges időintervallumon belül csókolózzunk a másikkal, és eldöntsük, hogy szeretnék-e tovább ismerkedni vele, ugyanis nagyon fontos, hogy van-e valódi kémia. Azt éreztem, hogy nagyon itt volt már az ideje ennek a pillanatnak, és még fontosabb, hogy én legyek az első
– mesélte.
A csók hatása Kiara elmondása szerint még aznap este is kitartott, sőt, komolyan felkavarta az érzelmeit.
A fantáziám is elképesztően beindult. Ha úgy alakult volna, én szívesen több mindenben is benne lettem volna. Nem ez volt az első nap, amikor találkoztunk, és nem vagyok prűd. Azt gondolom, hogy vannak az életben olyan pillanatok, amikor egyszerűen szexért kiált a dolog, ez pontosan ilyen volt. Én abszolút úgy feküdtem le este, hogy nehezen aludtam el
– tette hozzá.
A műsor tehát nemcsak a képernyőn volt fülledt, hanem Kiara gondolataiban is tovább élt a randi.
Kiara szerint a testi vonzalom és az érzelmi kötődés nála szorosan összefügg.
Ez egy valódi kapcsolódás volt. Azt gondolom, hogy amikor a nő a szexualitásából ad valamit, akkor óhatatlanul is elkezd a férfihoz kötődni, ugyanis a nők nem képesek érzelemmentesek maradni. Amikor eggyé válsz egy másik emberrel, akkor a lelkedből is valamit ott hagysz
– zárta gondolatait Kiara Lord. A vallomása alapján tehát a csók számára már jóval többet jelentett egyszerű fizikai közeledésnél és, hogy tovább is merészkednek-e későbbiekben Andrással, az hamarosan kiderül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.