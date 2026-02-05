"Több mindenben is benne lettem volna" – Kiara Lord teljesen beindult: szerinte szexért kiált Stohl András csókja

Stohl András Nagy Ő-ként keresi a szerelmet a műsorban, miközben a lányok egyre keményebb küzdelmet folytatnak a figyelméért. A legutóbbi adás azonban fordulópontot hozott, ugyanis a romantikus randi végén Kiara Lorddal olyan pillanatot éltek át, amely azonnal felrobbantotta a közösségi médiát is.

Kiara Lord Stohl András csókja után alig tudott aludni éjszaka, teljesen beindult a fantáziája (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara Lord tovább ment volna

A nézők szemtanúi lehettek annak, ahogy a feszültség végül csókban oldódott fel, méghozzá nem is akármilyenben. A történtek után Kiara Lord őszintén mesélt arról, hogyan élte meg a nagy pillanatot.

Nagyon szürreális volt a helyzet. Én kértem meg Kiss Ramónát, hogy szervezze meg nekem ezt a randit. Nagy körítés volt, egy káddal, rózsákkal. Csodás volt. Számomra nagyon nagy tétje volt és egy valódi vízválasztó, hogy milyen valakivel a csók, amikor először elcsattan. Aggódtam igazából, hogy esetleg gagyi lesz, és hogy András nem jól csókol. Az a tapasztalatom az András korabeli férfiakkal, hogy nem szoktak már remekelni a csókolózásban, vagy sosem voltak jók benne. De rendkívül kellemes csalódás volt, valódi fantáziabeindító csók volt. Részemről lehetett volna több is benne, de kezdésnek tökéletes volt

– mesélte.

Stohl András és Kiara Lord között izzott a levegő, végül egy csókban teljesedett ki a vonzalom (Fotó: TV2)

Kiara azt is elárulta, hogy a csók egyáltalán nem volt visszafogott, inkább egy hosszabb folyamat megkoronázása.

Nem egy finom kis félénk csók volt. Már annyira tetőzött közöttünk az erotikus kapcsolódás, hogy ez egy beteljesülésnek is felfogható. Én a beköltözés óta szerettem volna közelebb kerülni Andráshoz testileg. Mert, ha ez nem történik meg rövid időn belül, akkor nem tudtam volna, hogy miért küzdök, hogy egyáltalán tetszik-e nekem valójában. Beszélgetni tudunk utána is, de fontosnak tartom, hogy egy egészséges időintervallumon belül csókolózzunk a másikkal, és eldöntsük, hogy szeretnék-e tovább ismerkedni vele, ugyanis nagyon fontos, hogy van-e valódi kémia. Azt éreztem, hogy nagyon itt volt már az ideje ennek a pillanatnak, és még fontosabb, hogy én legyek az első

– mesélte.

Beindult a fantázia

A csók hatása Kiara elmondása szerint még aznap este is kitartott, sőt, komolyan felkavarta az érzelmeit.

A fantáziám is elképesztően beindult. Ha úgy alakult volna, én szívesen több mindenben is benne lettem volna. Nem ez volt az első nap, amikor találkoztunk, és nem vagyok prűd. Azt gondolom, hogy vannak az életben olyan pillanatok, amikor egyszerűen szexért kiált a dolog, ez pontosan ilyen volt. Én abszolút úgy feküdtem le este, hogy nehezen aludtam el

– tette hozzá.