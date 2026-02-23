Milliárdokért eladó Stohl András luxusvillája! Itt találta meg a szerelmet

A romantikus vallomások és rózsaceremóniák helyszíne, A Nagy Ő ikonikus forgatási villája alig, hogy lekerült a képernyőről, máris eladóvá vált a hazai ingatlanpiacon. Hetekig figyelhettük, ahogy Stohl András e ház díszletei között keresi a szerelmet, amit végül Kiss Kriszta személyében úgy fest, meg is talált. Most azonban a meghitt pillanatok helyszíne új fejezethez érkezett: 2,9 milliárd forintos irányáron várja az új tulajdonosát.

Eladó A Nagy Ő luxusvillája, itt kereste és találta meg végül Stohl András a szerelmet (Fotó: Zenga)

Stohl Andrásnak szerelmet hozott A Nagy Ő villája

A Pest vármegyei Budajenő exkluzív övezetében fekvő, több mint 30 ezer négyzetméteres, teljesen körbekerített birtok már önmagában is impozáns látványt nyújt. A négyszintes, liftes főépület 1320–1500 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik, és 11 hálószobát foglal magában, ráadásul mindegyik saját fürdőszobával rendelkezik. A hatalmas terek, a panorámás teraszok és az abszolút privát környezet egyszerre sugallanak eleganciát és elzártságot – nem véletlen, hogy egy ország figyelte innen a szerelmi történet alakulását.

A villa falai között születtek a legintimebb vallomások, a medenceparti beszélgetések és a jakuzziban elsuttogott ígéretek. A beltéri medence, a szauna és a saját edzőterem a mindennapok luxusát biztosítja, miközben a hatalmas borospince és a tíz férőhelyes garázs inkább egy modern kastély érzetét kelti, mintsem egy „egyszerű” családi házét.

Sorsdöntő beszélgetések zajlottak a villa falai közt (Fotó: Zenga)

Minden részletre odafigyeltek a tervezők

A technológiai háttér is a csúcskategóriát képviseli: geotermikus hőszivattyús rendszer, 110 méter mély kúttal, mennyezeti fűtés–hűtés, napelemrendszer visszatáplálással és okosotthon-megoldások gondoskodnak a kényelemről. Az AA+ energetikai besorolás különösen figyelemre méltó ebben a méretosztályban, ami azt jelzi, hogy a fényűzés itt nem megy a korszerűség rovására.

Árpa Attila évada után is eladóvá vált az akkori luxusvilla

A piaci bennfentesek szerint nem véletlen az időzítés. Nem ez az első alkalom, hogy a reality után piacra kerül a szerelmi történetek díszlete: a 2022-es évad rezidenciája, amelyben Árpa Attila kereste a párját, szintén hasonló utat járt be. A műsor milliós nézettsége felbecsülhetetlen reklám egy ilyen kaliberű ingatlan számára – a nézők már érzelmileg kötődnek a falakhoz, a terekhez, a hangulathoz.