Milliárdokért eladó Stohl András luxusvillája! Itt találta meg a szerelmet

A romantikus vallomások és rózsaceremóniák helyszíne, A Nagy Ő ikonikus forgatási villája alig, hogy lekerült a képernyőről, máris eladóvá vált a hazai ingatlanpiacon. Hetekig figyelhettük, ahogy Stohl András e ház díszletei között keresi a szerelmet, amit végül Kiss Kriszta személyében úgy fest, meg is talált. Most azonban a meghitt pillanatok helyszíne új fejezethez érkezett: 2,9 milliárd forintos irányáron várja az új tulajdonosát.
A Pest vármegyei Budajenő exkluzív övezetében fekvő, több mint 30 ezer négyzetméteres, teljesen körbekerített birtok már önmagában is impozáns látványt nyújt. A négyszintes, liftes főépület 1320–1500 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik, és 11 hálószobát foglal magában, ráadásul mindegyik saját fürdőszobával rendelkezik. A hatalmas terek, a panorámás teraszok és az abszolút privát környezet egyszerre sugallanak eleganciát és elzártságot – nem véletlen, hogy egy ország figyelte innen a szerelmi történet alakulását.
A villa falai között születtek a legintimebb vallomások, a medenceparti beszélgetések és a jakuzziban elsuttogott ígéretek. A beltéri medence, a szauna és a saját edzőterem a mindennapok luxusát biztosítja, miközben a hatalmas borospince és a tíz férőhelyes garázs inkább egy modern kastély érzetét kelti, mintsem egy „egyszerű” családi házét.
A technológiai háttér is a csúcskategóriát képviseli: geotermikus hőszivattyús rendszer, 110 méter mély kúttal, mennyezeti fűtés–hűtés, napelemrendszer visszatáplálással és okosotthon-megoldások gondoskodnak a kényelemről. Az AA+ energetikai besorolás különösen figyelemre méltó ebben a méretosztályban, ami azt jelzi, hogy a fényűzés itt nem megy a korszerűség rovására.
A piaci bennfentesek szerint nem véletlen az időzítés. Nem ez az első alkalom, hogy a reality után piacra kerül a szerelmi történetek díszlete: a 2022-es évad rezidenciája, amelyben Árpa Attila kereste a párját, szintén hasonló utat járt be. A műsor milliós nézettsége felbecsülhetetlen reklám egy ilyen kaliberű ingatlan számára – a nézők már érzelmileg kötődnek a falakhoz, a terekhez, a hangulathoz.
A hirdetés szerint a budajenői birtok nem csupán luxus magánrezidenciának ideális. Méretéből és felszereltségéből adódóan wellnessközpontként, magánklinikaként vagy akár exkluzív családi „kisbirtokként” is új funkciót kaphat. Sőt, azok számára is nyitva áll a lehetőség, akik nem vásárolnának: minimum két évre, havi 15 500 euróért bérbe is vehető.
Kérdés, ki lesz az, aki végül nemcsak a rózsák emlékét, hanem a teljes birodalmat is magáénak tudhatja. Egy biztos: ami nemrég még Stohl András szerelmi főhadiszállása volt, most a hazai luxusingatlan-piac egyik legizgalmasabb dobása lett – és ezúttal nem a szív, hanem a pénztárca dönt.
