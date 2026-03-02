„Ő nem önazonos, hanem számító manipulátor” – Nagy Ő Panna kiosztotta Kiara Lordot

Kiara Lord neve folyamatosan visszhangzik a bulvárvilágban, hiszen bombaként robbant a hír, hogy a műsor után felbomlott a korábban szorosnak tűnő szövetsége Ginával. A barátság megszakadásának hátterében állítólag az áll, hogy Nagy Ő Gina elfogadta Panna békejobbját, amit Kiara árulásként értelmezett. Az ügyben Panna is megszólalt.
Kiara Lord és Panna között komoly ellentétek feszültek A Nagy Ő 2026-os évadában, ám Panna úgy gondolta, a forgatások lezárultával a felek maguk mögött hagyják a sérelmeket. Nem így történt. A történet új fejezete akkor kezdődött, amikor kiderült: a korábban szoros szövetséget és egyben baráti viszonyt ápoló Kiara és Gina útjai váratlanul különváltak. A háttérben – információink szerint – az áll, hogy Gina közeledett Pannához a műsor után, közös programot szerveztek, ami Kiara szemében megbocsáthatatlan lépés volt.
Panna a Borsnak hosszasan reagált a történtekre. Elmondása szerint február közepén, Olaszországból hazatérve pezsgőt hozott Kiarának és Ginának, mert szerette volna rendezni a kapcsolatukat.
Én úgy gondoltam, hogy a műsorhoz tartozó konfliktusokat a műsor végével lezártam. Másrészt nekem Ginával nem volt semmi problémám. Kiarával is úgy gondoltam, hogy a zárt ajtók mögött jóban voltunk, még ha a kamerák előtt voltak is konfliktusaink. Számomra a műsort visszanézve derült ki, hogy ő hogyan nyilatkozik rólam.
A helyzet azonban nem javult, sőt, Panna szerint Kiara viselkedése tudatos stratégia.
Egy önazonos ember szereti magát, az ilyen pedig nem bánt másokat. Ő nem önazonos, hanem számító manipulátor. Mindenben csak a hasznot látja. A villában és a villán kívül sincsenek barátai, nincsenek igazi érzései, mindig az hajtja, hogy mit tud profitálni. Szegény Gina ezt a saját bőrén tapasztalta meg. Nincsenek igazi kapcsolatai Kiarának, addig barát valaki, amíg kistáskaként mögötte meghúzza magát.
Panna azt is hangsúlyozta, hogy nem érdekből közeledett hozzá.
Én tényleg azt hittem, hogy jó kapcsolatot ápolok Kiarával. Próbáltam közelíteni hozzá a műsor után, de nem bepróbálkoztam nála, ez fontos, hiszen ha Kiara hátán szeretnék felmászni, akkor nagyon elrontottam volna valamit az életben. Kiara Lord igazi neve Sapkin Katalin és én így, Katherinaként kerestem meg őt, túl a show-n, a kamerákon. Viselkedhetnénk emberként is egymással. Küldtem neki pezsgőt, de emberi hozzáállást sem mutatott, szíve joga, de semmit nem jelzett vissza. Én tudok Kiara Lord nélkül élni. Ő mindenbe beleállhat, mindenkit bánthat, de ha valaki a szájára veszi őt, akkor háborút indít. Hát hajrá, de vállalja a következményeket. Nem vagyok hajlandó tovább tűrni a hazugságait. Ne emeljünk piedesztálra egy olyan embert, aki nem tud mást letenni az asztalra, mint letaposni a környezetét.
Sőt, keményebb kritikát is megfogalmazott az értelmiségi családból származó felnőttfilmes escorttal kapcsolatban.
A manipulációs trükkjei igenis a szakmájának köszönhetőek. Nem degradálni akarom, de a villában is a manipulációs dolgait tolta mindenki felé.
Panna szerint a konfliktus egyik gyökere az lehetett, hogy Gina egyre inkább reflektorfénybe került a műsor során. „Kiara azért ejtette ki a játékból, mert Gina egyre jobban elkezdett kinyílni és tündökölni a játékban. Gina kicsit a fókuszba került és Kiara ezért rálépett a nyakára. Ürügy volt, amiket akkor mondott.” Egy biztos: Kiara Lord A Nagy Ő-ben tapasztalt konfliktusa messze túlmutat egy realityműsor keretein. A kérdés már csak az, hogy a felek képesek lesznek-e valaha rendezni a viszonyukat, vagy ez a háború tovább zajlik a nyilvánosság előtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.