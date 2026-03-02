„Ő nem önazonos, hanem számító manipulátor” – Nagy Ő Panna kiosztotta Kiara Lordot

Kiara Lord neve folyamatosan visszhangzik a bulvárvilágban, hiszen bombaként robbant a hír, hogy a műsor után felbomlott a korábban szorosnak tűnő szövetsége Ginával. A barátság megszakadásának hátterében állítólag az áll, hogy Nagy Ő Gina elfogadta Panna békejobbját, amit Kiara árulásként értelmezett. Az ügyben Panna is megszólalt.

Kiara Lord válaszra sem méltatta Panna gesztusát és közeledését (Fotó: TV2)

Kiara Lord nem fogadta el Panna közeledését

Kiara Lord és Panna között komoly ellentétek feszültek A Nagy Ő 2026-os évadában, ám Panna úgy gondolta, a forgatások lezárultával a felek maguk mögött hagyják a sérelmeket. Nem így történt. A történet új fejezete akkor kezdődött, amikor kiderült: a korábban szoros szövetséget és egyben baráti viszonyt ápoló Kiara és Gina útjai váratlanul különváltak. A háttérben – információink szerint – az áll, hogy Gina közeledett Pannához a műsor után, közös programot szerveztek, ami Kiara szemében megbocsáthatatlan lépés volt.

Panna a Borsnak hosszasan reagált a történtekre. Elmondása szerint február közepén, Olaszországból hazatérve pezsgőt hozott Kiarának és Ginának, mert szerette volna rendezni a kapcsolatukat.

Én úgy gondoltam, hogy a műsorhoz tartozó konfliktusokat a műsor végével lezártam. Másrészt nekem Ginával nem volt semmi problémám. Kiarával is úgy gondoltam, hogy a zárt ajtók mögött jóban voltunk, még ha a kamerák előtt voltak is konfliktusaink. Számomra a műsort visszanézve derült ki, hogy ő hogyan nyilatkozik rólam.

A Nagy Ő Stohl András nagy potenciált látott Ginában (Fotó: TV2)

„Mindig az hajtja, hogy mit tud profitálni”

A helyzet azonban nem javult, sőt, Panna szerint Kiara viselkedése tudatos stratégia.

Egy önazonos ember szereti magát, az ilyen pedig nem bánt másokat. Ő nem önazonos, hanem számító manipulátor. Mindenben csak a hasznot látja. A villában és a villán kívül sincsenek barátai, nincsenek igazi érzései, mindig az hajtja, hogy mit tud profitálni. Szegény Gina ezt a saját bőrén tapasztalta meg. Nincsenek igazi kapcsolatai Kiarának, addig barát valaki, amíg kistáskaként mögötte meghúzza magát.

Panna azt is hangsúlyozta, hogy nem érdekből közeledett hozzá.