"Velem is tud kegyetlen lenni" - Kiara Lord és Gina már nem is beszélnek, fokozódik a dráma

A reality egyik legerősebb szövetsége hullott darabjaira nem sokkal a műsor után: a kamerák előtt még elválaszthatatlannak tűnő páros kapcsolata látványosan megromlott. Mi vezetett odáig, hogy A Nagy Ő két meghatározó szereplője, Kiara Lord és Antal Gina ma már nem áll szóba egymással?

Kiara Lord és Antal Gina a forgatások után is barátnők maradtak, de úgy tűnik, ez nem a holtodiglan szövetség volt (Forrás: TV2)

Kiara Lord és Gina drámája a kulisszák mögött

Kiara Lord és Antal Gina Nagy Ő-s szövetsége kiválóan működött, a kamerák előtt mindvégig vállvetve harcoltak. Most viszont úgy tűnik, végleg megromlott a viszony a reality két meghatározó szereplője között. A műsor idején Gina és Kiara Lord szinte felbonthatatlan párost alkottak: együtt nevettek, együtt sírtak, és egymást támogatva navigáltak a konfliktusokkal teli helyzetekben. Saját kis duójuk külön világot képviselt a villában – nem is olyan rég, de azóta minden fenekestül felfordult.

A Nagy Ő 2026-os évadában Kiara és Panna szócsatái szinte önálló életre keltek: éles szóváltások, fagyos pillantások és tapintható feszültség jellemezte minden közös jelenetüket. De miért is fontos ez? Mert úgy tűnik, éppen ezért robbant a bomba, amikor Gina kedden Budapesten Panna társaságában tűnt fel. A találkozó hátteréről maga mesélt.

Hazajött Olaszországból Panna és felkeresett minket, Kiara Lordot és engem, hogy szeretne békejobbot nyújtani. Egy-egy üveg olasz pezsgőt hozott, hogy szeretné, hogy lezárjuk azt, ami a forgatás alatt volt. Nem titok, Kiara nem fogadta el Panna közeledését, de én nyitott voltam arra, hogy közös programot csináljunk

– mondta Gina a Borsnak, felfestve az előzményeket.

Kiara Lord Nagy Ő-ben mutatott viselkedése a legtöbb lányt elriasztotta, Gina azonban kitartott mellette (Fotó: TV2)

„Letesz, mint egy kistáskát”

A jelek szerint azonban ez a döntés végzetes törést okozott a barátságban. Gina szerint Kiara nem vele beszélte meg a problémáit, hanem inkább elhatárolódott tőle.

Pletykákból értesültem, hogy mi fog hamarosan elhangzani rólam, és hogy vérig van sértődve, hogy én Panna felé nyitottam és elfogadtam a bocsánatkérését. Lemondta a velem való találkozásait Kiara, de konkrétan nem beszélt velem, hogy mi baja lenne, mit várt volna vagy mi nem tetszett neki. Én azt is meg tudnám érteni, hiszen szerintem meg lehet beszélni a dolgokat.

Gina azt sem tagadja, hogy mélyen érintette a történet:

„Ha valami bánt engem, elmondom a másiknak. De ő nem kommunikál velem, és úgy tűnik, nem kedvelt igazán, vagy végzetes hibának tartja, hogy én Panna gesztusát elfogadtam. Elképzelhető, hogy számára ez bántó volt, de ha nem beszél velem, azzal nem tudok mit kezdeni.”