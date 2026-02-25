Váratlan fordulat a Nagy Ő után: Gina elfogadta Panna békejobbját

A Nagy Ő villában látott feszültségek után kevesen számítottak arra, hogy a két egykori rivális, Gina és Panna közös programot szervez. A fordulat azonban azt mutatja, hogy a kamerákon túl egészen más dinamikák is kialakulhatnak.
A Nagy Ő műsor idején Gina és Kiara Lord szoros szövetséget alkottak, szinte minden helyzetben kitartottak egymás mellett. Saját kis duójuk hasonlóan látta a történéseket, és egymást támogatva navigáltak a konfliktusokkal teli helyzetekben. Mindeközben nem véletlen, hogy Kiara és Panna összecsapásai szinte elhíresültek a Nagy Ő 2026-os szériájában: erős jelenetek, éles szóváltások és tapintható feszültség jellemezte a kapcsolatukat, valahányszor összeengedték őket. Éppen ezért volt több mint meglepő a látvány, amikor Gina Panna társaságában tűnt fel kedden Budapesten. A két lány egy szélcsatornában próbálta ki az élménylebegtetést, és a felvételek alapján kifejezetten jól érezték magukat. A szokatlan helyzetről a Bors újságírója kérdezte az egykori szereplőt, Ginát, aki őszintén mesélt a háttérről.
Hazajött Olaszországból Panna és felkeresett minket, Kiara Lordot és engem, hogy szeretne békejobbot nyújtani. Egy-egy üveg olasz pezsgőt hozott, hogy szeretné, hogy lezárjuk azt, ami a forgatás alatt volt
– kezdte mesélni Gina a legfrissebb fejleményeket.
Antal Gina Nagy Ő-s szereplése kapcsán elmesélte, tisztában van vele, hogy a villában leginkább csak konfliktusaik voltak Pannával, de szeretne tovább látni azon, amit a forgatások alatt tapasztaltak, ráadásul értékeli Panna gesztusát.
Nem titok, Kiara nem fogadta el Panna közeledését, de én nyitott voltam arra, hogy közös programot csináljunk. Ő itthon volt, elhívott, ráértem, és elmentünk egy közös programra, színházba, majd kipróbáltuk ezt a szélcsatornában való repülést. Tök jó program volt. Elhiszem, hogy abban a szituációban, a villában voltak gondok, de úgy vagyok vele, hogy nem ismerem, milyen Panna a való életben, miért ne kaphatna egy esélyt?
– fogalmazott a Borsnak.
A történet külön pikantériája, hogy Gina a műsor alatt határozottan állást foglalt a konfliktusokban, kiállt Kiara mellett. Most azonban úgy tűnik, a való életben árnyaltabban látja a helyzetet. Az biztos, hogy a villabeli ellentétek nem feltétlenül tartanak örökké – és néha egy gesztus és egy kis nyitottság is elég lehet ahhoz, hogy új fejezet kezdődjön.
