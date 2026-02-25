Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Váratlan fordulat a Nagy Ő után: Gina elfogadta Panna békejobbját

békejobb
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 19:35
ginaPannaNagy Őúj barátnő
Meglepő képsorok jelentek meg kedd este a közösségi médiában: Gina és Panna együtt szárnyaltak egy budapesti programon. Nagy Ő-rajongók ezrei kapták fel a fejüket, hiszen a műsor alatt finoman szólva sem volt felhőtlen a kapcsolatuk.
K. G.
A szerző cikkei

A Nagy Ő villában látott feszültségek után kevesen számítottak arra, hogy a két egykori rivális, Gina és Panna közös programot szervez. A fordulat azonban azt mutatja, hogy a kamerákon túl egészen más dinamikák is kialakulhatnak.

A Nagy Ő szőke szépsége Kiarával kötött szoros szövetséget.
A Nagy Ő-ben Kiarával kötött szoros szövetséget, Pannával távolságtartás és konfliktusok övezték a kapcsolatát (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő óta békejobbot nyújtott Panna

A Nagy Ő műsor idején Gina és Kiara Lord szoros szövetséget alkottak, szinte minden helyzetben kitartottak egymás mellett. Saját kis duójuk hasonlóan látta a történéseket, és egymást támogatva navigáltak a konfliktusokkal teli helyzetekben. Mindeközben nem véletlen, hogy Kiara és Panna összecsapásai szinte elhíresültek a Nagy Ő 2026-os szériájában: erős jelenetek, éles szóváltások és tapintható feszültség jellemezte a kapcsolatukat, valahányszor összeengedték őket. Éppen ezért volt több mint meglepő a látvány, amikor Gina Panna társaságában tűnt fel kedden Budapesten. A két lány egy szélcsatornában próbálta ki az élménylebegtetést, és a felvételek alapján kifejezetten jól érezték magukat. A szokatlan helyzetről a Bors újságírója kérdezte az egykori szereplőt, Ginát, aki őszintén mesélt a háttérről.

Hazajött Olaszországból Panna és felkeresett minket, Kiara Lordot és engem, hogy szeretne békejobbot nyújtani. Egy-egy üveg olasz pezsgőt hozott, hogy szeretné, hogy lezárjuk azt, ami a forgatás alatt volt

 – kezdte mesélni Gina a legfrissebb fejleményeket.

20260115_Nagy ?_MW_bulvar_062
Panna nyitottságát és közeledését Gina értékelte (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara nem enyhült a műsor óta

Antal Gina Nagy Ő-s szereplése kapcsán elmesélte, tisztában van vele, hogy a villában leginkább csak konfliktusaik voltak Pannával, de szeretne tovább látni azon, amit a forgatások alatt tapasztaltak, ráadásul értékeli Panna gesztusát.

Nem titok, Kiara nem fogadta el Panna közeledését, de én nyitott voltam arra, hogy közös programot csináljunk. Ő itthon volt, elhívott, ráértem, és elmentünk egy közös programra, színházba, majd kipróbáltuk ezt a szélcsatornában való repülést. Tök jó program volt. Elhiszem, hogy abban a szituációban, a villában voltak gondok, de úgy vagyok vele, hogy nem ismerem, milyen Panna a való életben, miért ne kaphatna egy esélyt?

 – fogalmazott a Borsnak. 

A történet külön pikantériája, hogy Gina a műsor alatt határozottan állást foglalt a konfliktusokban, kiállt Kiara mellett. Most azonban úgy tűnik, a való életben árnyaltabban látja a helyzetet.  Az biztos, hogy a villabeli ellentétek nem feltétlenül tartanak örökké – és néha egy gesztus és egy kis nyitottság is elég lehet ahhoz, hogy új fejezet kezdődjön.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu