„Nagyszerű édesanya lennék!” – Kiara Lord megtörte a csendet: jöhet a családalapítás?

A nézők idén a TV2 népszerű párkereső műsorában, A Nagy Ő-ben is láthatták Kiara Lordot, ahol kendőzetlen őszinteségével és magabiztosságával hamar a figyelem középpontjába került. A műsor óta mindenki azt találgatja, vajon rátalál-e a szerelem és vágyik-e családra. Most megjelent könyvében pedig végre tiszta vizet öntött a pohárba és elárulta, hogyan tervezi a jövőjét. A téma azért is különösen érdekes, mert az egykori felnőttfilmes korábban átesett egy műtéten, aminek következtében az anyaság felé vezető útja nem a megszokott módon alakul majd.

Kiara Lord nem kertelt: ekkor jöhet a baba! (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara Lord: csak a lombik játszik

Lakatos Levente és Kiara Lord könyvében döbbenetes vallomások láttak napvilágot! A sztár elárulta, hogy nála biológiailag kizárt a spontán teherbeesés. Mivel sterilizáltatta magát, számára csak a mesterséges megtermékenyítés jöhet szóba. Ez azonban egyáltalán nem szegi kedvét, sőt úgy érzi, így legalább minden pillanatot kontroll alatt tud tartani. Saját bevallása szerint nála nem létezik olyan forgatókönyv, hogy egy gyermek „becsússzon”. Minden egyes lépés egy tudatos döntés eredménye lesz, ha eljön az ideje.

Nálam nincs olyan, hogy jaj, véletlenül becsúszott a baba. De egyébként igen, el tudom képzelni, hogy egyszer belevágjak egy gyerekprojektbe. Azt nem tudom elképzelni, hogy ez a közeljövőben esedékessé válna

– olvasható a könyvben az őszinte vallomás. Kiara szerint a gyerekvállalás nem olyasmi, amibe félvállról bele lehet vágni, főleg az ő helyzetében, ahol az orvosi beavatkozás elkerülhetetlen.

„Fel akarok nevelni egy gyereket” – határozottan tervezi a jövőt

A Nagy Ő sztárja az anyasághoz fűződő érzelmi viszonyáról is vallott. Sokan talán kételkednének abban, hogy egy ilyen mozgalmas és extrém háttérrel rendelkező nő hogyan állná meg a helyét a szülői szerepben, de Kiara önbizalma megingathatatlan. Pontosan tudja, hogy ha egyszer elkötelezi magát, abban nem lesz hiba.

Én azt úgy tudom elképzelni, hogy egyszer jön a belső késztetés, és azt mondom, készen állok, erre vágyom. De ehhez egy fikarcnyi kétségnek sem szabad bennem lennie. Kijelentő módra van szükség: Fel akarok nevelni egy gyereket, nekem most ez a következő projekt, ezzel akarok foglalkozni. A gyerekvállalástól egyébként nem félek, tudom, hogy megugranám. Sőt, nagyszerű édesanya lennék!

– fogalmazott kendőzetlen határozottsággal Kiara.