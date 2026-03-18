Megműttette melleit és visszavonult a modellkedéstől Kulcsár Edina gyönyörű hasonmása

A Miss World Hungary 2024-es győztese szeretett volna több lábon állni, ezért úgy döntött, másfajta szakmában kamatoztatja tehetségét. Az eredetileg közgazdász diplomával rendelkező Katzenbach Andrea most asszisztensként dolgozik, maga mögött hagyva a modellek csillogó világát.

Katzenbach Andrea modellkarrierje után egy irodában helyezkedett el

A fiatal szépségkirálynő 2024-ben tett szert országos ismertségre, amikor megnyerte a Miss World Hungary koronáját. A barna bombázó azóta fotózásokon és reklámokban varázsolta el a rajongókat, most azonban úgy érezte, ideje váltani.

Jelenleg egy cégnél dolgozom asszisztensként, de szeretném a modellkedést is folytatni, ha lesznek még felkéréseim, akkor szívesen vállalom őket, de szeretnék új dolgokat is kipróbálni

– kezdte a Borsnak a szépségkirálynő.

Saját bevallása szerint részéről a váltás egy teljes mértékben a tudatos döntés volt. A fiatal szépség fontosnak tartja, hogy folyamatosan fejlődjön a személyisége.

Igazából közgazdásznak készültem, annak is tanultam és szerettem volna kipróbálni magam ezen a területen. Mindig azon dolgozom, hogy fejlesszem önmagam, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy új kihívások elé állítsam magam

- tette hozzá a szépségkirálynő.

Katzenbach Andrea úgy érezte, modellként nem érhet el nagy sikereket

Keresett egy biztos pontot a modellkedés mellett

A korábbi szépségkirálynő döntésének hátterében azonban még egy fontos ok húzódik meg:

Úgy gondolom, hogy a modellkedés önmagában sajnos nem elég, főleg, hogyha nem vagy annyira népszerű modell. Ezért jó, hogyha van egy biztos pont mellette

– vallotta őszintén Andrea.

Noha első komoly megmérettetésén, a Miss World Hungary versenyén azonnal az élmezőnybe került, majd koronáját és a rajongók szívét is megszerezte, több szépségversenyen még sem szeretne elindulni.

„Hívtak külföldi szépségversenyre is, de igazából már nem szívesen indulnék el. Egyrészt nem igazán érek már rá, hiszen ezek a versenyek komoly felkészülést igényelnek, másrészt pedig úgy gondolom, hogy bár hálás vagyok a lehetőségért, már nem érzem magaménak a versenyt” – mesélte a szépségkirálynő.