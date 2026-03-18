Megműttette melleit és visszavonult a modellkedéstől Kulcsár Edina gyönyörű hasonmása

A Miss World Hungary 2024-es győztese szeretett volna több lábon állni, ezért úgy döntött, másfajta szakmában kamatoztatja tehetségét. Az eredetileg közgazdász diplomával rendelkező Katzenbach Andrea most asszisztensként dolgozik, maga mögött hagyva a modellek csillogó világát.
Katzenbach Andrea mellműtéte után visszavonult
A fiatal szépségkirálynő 2024-ben tett szert országos ismertségre, amikor megnyerte a Miss World Hungary koronáját. A barna bombázó azóta fotózásokon és reklámokban varázsolta el a rajongókat, most azonban úgy érezte, ideje váltani.
Jelenleg egy cégnél dolgozom asszisztensként, de szeretném a modellkedést is folytatni, ha lesznek még felkéréseim, akkor szívesen vállalom őket, de szeretnék új dolgokat is kipróbálni
– kezdte a Borsnak a szépségkirálynő.
Saját bevallása szerint részéről a váltás egy teljes mértékben a tudatos döntés volt. A fiatal szépség fontosnak tartja, hogy folyamatosan fejlődjön a személyisége.
Igazából közgazdásznak készültem, annak is tanultam és szerettem volna kipróbálni magam ezen a területen. Mindig azon dolgozom, hogy fejlesszem önmagam, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy új kihívások elé állítsam magam
- tette hozzá a szépségkirálynő.
A korábbi szépségkirálynő döntésének hátterében azonban még egy fontos ok húzódik meg:
Úgy gondolom, hogy a modellkedés önmagában sajnos nem elég, főleg, hogyha nem vagy annyira népszerű modell. Ezért jó, hogyha van egy biztos pont mellette
– vallotta őszintén Andrea.
Noha első komoly megmérettetésén, a Miss World Hungary versenyén azonnal az élmezőnybe került, majd koronáját és a rajongók szívét is megszerezte, több szépségversenyen még sem szeretne elindulni.
„Hívtak külföldi szépségversenyre is, de igazából már nem szívesen indulnék el. Egyrészt nem igazán érek már rá, hiszen ezek a versenyek komoly felkészülést igényelnek, másrészt pedig úgy gondolom, hogy bár hálás vagyok a lehetőségért, már nem érzem magaménak a versenyt” – mesélte a szépségkirálynő.
A 25 éves modellt korábban mindenki csak Kulcsár Edinához hasonlította, azóta viszont bebizonyította, hogy szépsége valóban nem ismer határokat. A fiatal szépségkirálynő tesz azért, hogy többé senkihez se hasonlítsák. Nemrégiben pedig egy nagy lépésre szánta el magát: Katzenbach Andrea mellnagyobbító műtéten esett át, melynek nem pusztán hiú okai vannak, egy egészségügyi probléma is állt a döntés hátterében.
Több okból kifolyólag döntöttem a plasztikai műtét mellett. Gerincferdülésem van, ami egy csavart eredményezett a csigolyákban, emiatt pedig nem volt arányos a testem. Úgy gondolom, ez a nőiességnek egy nagyon fontos eleme, ezért mindenképp szerettem volna megcsináltatni
– zárta lapunknak Andrea.
A pozitív fogadtatás pedig megerősítette a szépségkirálynőt abban, hogy bizony jól döntött – rajongói megőrülnek új idomaiért.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.