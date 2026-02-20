Katzenbach Andi nem volt rest, megmutatta bomba dekoltázsát

A Miss World Hungary 2024-es győztese nem a visszafogott stílusa miatt vált híressé. Katzenbach Andrea most is megmutatta, hogy nem véletlenül győzedelmeskedett a versenyen.

Katzenbach Andrea ismét a középpontban

Fotó: Instagram

Andi nemrég még szerelmi életéről vallott, most pedig megörvendeztette a Instagram-követőit egy hihetetlenül vonzó képpel.

Megmutatta magát Katzenbach Andrea

Ezúttal egy mélyen dekoltált, vadítóan szexi és csillogós estélyi ruhában állt kamera elé. A látvány hihetetlen, és Andi jóvoltából még fekete fehérben is megcsodálhatjuk.

Az Instagram képek magukért beszélnek, ne felejts el lapozni!