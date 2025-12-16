Kárpáti Rebeka hálás az élete nehézségeiért: „Minden pillanat megtanít valamire..."

Kárpáti Rebeka alakítja az egyik főszerepet a Legénybúcsúban, Szente Vajk múlt héten debütált új filmjében. A színésznő lapunknak adott interjújában mesélt a kihívásról, a felkészülésről és arról, hogy mennyire hisz a véletlenekben.

Kárpáti Rebeka legénybúcsús szerepe nagy kihívás volt, édesapjával érkezett a film premierjére (Fotó: Bors)

Kárpáti Rebeka: „Nálam ez csak így működik”

A Legénybúcsúban Rebekán kívül Ember Márk és Fehér Tibor alakítják a főszerepeket, de olyan nevek is feltűnnek benne, mint Csonka András, Korda György és Csuja Imre. Kárpáti Rebeka rengeteget készült erre a filmre, élete eddigi legnagyobb kihívásának tartja. „Edzőterembe jártam, diétáztam, kollagénes kezelésekre jártam, ha külsőségekről beszélünk, de visszamentem például a régi önvédelmi oktatómhoz is, akivel végigvettük azokat a jeleneteket, ahol akció és pisztoly is előkerül” - kezdte lapunknak a színésznő, majd hozzátette:

Jártam beszédtanárhoz, retorika órára és ha kérdésem volt, bármikor felhívhattam a rendezőt, a kollégákat, mindenki készséggel segített. A karakterem kidolgozásába nagyon sok munkát tettem, hogy mi lehet az ő előélete, mik a belső motivációi és miért, hogyan reagál egy-egy helyzetben. Ezeknek muszáj utánamenni és megérteni, különben nem fog életre kelni a karakter, nálam ez csak így működik.

A felkészülésnek egyébként meg is lett az eredménye: sokan azt feltételezték, hogy kaszkadőrt is használt a jelenetekhez, ez azonban nem igaz, minden maga játszott el, pedig sok jelenetben gyakorlatilag tárgyként kellett használni őt, hiszen bizonyos jelenetekben a karaktere teljesen öntudatlan állapotba kerül, akit felemelnek, lógatnak, dobálnak, vagy épp leesik valahonnan, ráadásul fehérneműben. Ember Márk és Fehér Tibor korábban a Borsnak úgy nyilatkoztak, az ilyen jelenetek esetében kiemelten fontosnak tartják a jó kommunikációt és azt, hogy a színészek együtt átbeszéljék, kinek-mi komfortos munka közben. A srácok kifejezetten elismerően meséltek Rebeka profizmusáról és arról, mennyire gördülékenyen zajlott a forgatás.

Legénybúcsú 2025: Kárpáti Rebeka fehérneműben is brutálisan néz ki

A filmet tavaly december 9-én kezdték forgatni és majdnem napra pontosan egy évvel később, december 11-én került a mozikba. Az egykori szépségkirálynő elárulta, hogy hisz a sorsban.