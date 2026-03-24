Szívszorító sorokkal emlékezett meg nyáron elhunyt édesapjáról Kapás Boglárka

Kapás Boglárka 2021-ben veszítette el mindössze 15 éves húgát Kapás Vandát, majd 2025 nyarán édesapja is elhunyt. Mély nyomot hagytak benne, hogy ilyen rövid időn belül a számára két legfontosabb embertől is búcsút kellett vennie.

Születésnapja alkalmából intézett szívszorító sorokat édesapjához Kapás Boglárka Fotó: Maddie Meyer

Édesapja halálhírét tavaly nyáron osztotta meg, akkor megható szavakkal emlékezett rá, és úgy fogalmazott: most már ő vigyáz testvérére odafentről. Az emlékét egyebek mellett úgy is őrzi, hogy örökbefogadta két háziállatát: Shera nevű kutyáját és Dalí nevű cicáját.

Édesapja 70. születésnapjáról emlékezett meg közösségi oldalán Kapás Boglárka

A napokban különösen személyes módon emlékezett: édesapja 70. születésnapja alkalmából egy Instagram-posztban köszöntötte fel egy közös fotóval és szívhez szóló sorokkal. Bejegyzésében nemcsak neki, hanem korán elvesztett húgának is üzent, hangsúlyozva, hogy mindig is emlékezni fog rájuk.