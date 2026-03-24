Szívszorító sorokkal emlékezett meg nyáron elhunyt édesapjáról Kapás Boglárka

Kapás Boglárka 2021-ben veszítette el mindössze 15 éves húgát Kapás Vandát, majd 2025 nyarán édesapja is elhunyt. Mély nyomot hagytak benne, hogy ilyen rövid időn belül a számára két legfontosabb embertől is búcsút kellett vennie.
Édesapja halálhírét tavaly nyáron osztotta meg, akkor megható szavakkal emlékezett rá, és úgy fogalmazott: most már ő vigyáz testvérére odafentről. Az emlékét egyebek mellett úgy is őrzi, hogy örökbefogadta két háziállatát: Shera nevű kutyáját és Dalí nevű cicáját.
A napokban különösen személyes módon emlékezett: édesapja 70. születésnapja alkalmából egy Instagram-posztban köszöntötte fel egy közös fotóval és szívhez szóló sorokkal. Bejegyzésében nemcsak neki, hanem korán elvesztett húgának is üzent, hangsúlyozva, hogy mindig is emlékezni fog rájuk.
Boldog Szülinapot, Apa. Bár tudom, az elmúlt 5 alkalom nem volt boldog – el is mondtad mindig amikor felköszöntöttelek, hogy "kislányom, nekem már sosem lesz az" –, de remélem, a mostani újra az, és főzöl valami jó kis pörköltet, és ünnepeltek Vandával egy nagyot, mert hát mégiscsak 70.!
