Kapás Boglárka csodás gesztust tett, így őrzi elhunyt édesapja emlékét

A magyar úszósport tavaly visszavonult klasszisa az utóbbi időben nem nagyon hallatott magáról, ennek azonban súlyos oka volt: július elején elhunyt Kapás Boglárka édesapja. A gyászban most egy különleges gesztus segíti, amellyel mintegy továbbviszi az emlékét.

A 32 éves, 2017-ben 200 méter pillangón világbajnoki címet szerző olimpiai bronzérmes úszónő a közösségi oldalán osztotta meg, hogy örökbefogadta édesapja két háziállatát: Shera nevű kutyáját és Dalí nevű cicáját.

„Sziasztok! Egy kis időre eltűntem innen, Édesapám elvesztése óta nehéz időszakon mentem (megyek) keresztül. Viszont szerettem volna megmutatni Nektek az új családtagokat: a kutyusunkat Shera-t és Dalí cicát, akiket apukámtól fogadtunk örökbe”

– írta a bejegyzésében, amelyhez mosolygós fotókat is mellékelt.

Édesapját, Kapás Istvánt, július 2-án, 70 éves korában veszítette el. A búcsúztatót augusztus 26-án, kedden délután tartották a Hajdúböszörményi Köztemetőben, polgári szertartás szerint, szűk családi körben. A gyászhírről Boglárka már júliusban, az Instagram-oldalán számolt be.

Kapás Boglárka édesapja emlékétől könnyeivel búcsúzott

„Ez most nagyon fáj... Apa remélem megkönnyebbültél, elfogadom hogy menned kellett, bár sok tervünk volt. Utolsó vacsoránk közben is ezekről beszéltünk. Megint olyan hirtelen történt az egész, de legalább pont itt voltam Veled – talán épp erre vártál? ...hiszem, hogy már Vandával vagy, biztos örült Neked és Te is vártad már, hogy újra megöleld. Nagyon hiányzol, de tudom, hogy mindig velem leszel. Most már két őrangyalom van.”

A poszt mellé egy közös fotót is csatolt édesapjáról, amely sokakat meghatott. Kapás Boglárka mostani gesztusával is azt bizonyítja: bár édesapja már nincs vele, emléke és szeretete mindennapjainak része marad.