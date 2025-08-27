"Te vagy az őrangyal" - Kapás Bogi szívbemarkoló üzenettel búcsúzott édesapjától

Telegdy-Kapás Bogi végtelenül megható Instagram-bejegyzéssel vett búcsút 70 évesen elhunyt édesapjától, Kapás Istvántól, akit kedden a Hajdúböszörményi Köztemetőben kísértek utolsó útjára.

Telegdy-Kapás Bogi megható emlékek sorával búcsúzott édesapjától

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A tavaly visszavonult, csupa szív úszónő, Telegdy-Kapás Boglárka gyászában az egyik legszebb emlékét idéző közös fotójukkal és szívbemarkoló gondolatokkal engedte el szeretett édesapját.

Ma búcsúztunk Tőled (épp holnap lesz 3 éve, hogy ez a kép készült)

– kommentálta posztját Bogi, akit anno édesapja vezetett az oltárhoz.

Kapás Bogi gyönyörű gondolatokkal búcsúzik

Ha a fenti képre kattintva továbblapozol, végigolvashatod, milyen szép és emberi, olykor vidám, máskor szívfacsaró emlékeket őriz róla a lánya.

"Te vagy a támasz, akire minden döntésem lőtt számíthatok;

Te vagy minden kutya és cica, akik a szeretetére megtanítottál;

Te vagy a büszkeség, aki minden célbaérkezésem után mosolyogva ölel;

...és végezetül: Most már Te vagy az őrangyal, – nem olyan régóta, mégis sokévnyi tapasztalattal" – írta többek között Telegdy-Kapás Boglárka, majd így fejezte be a posztját:

"Köszönöm, Apa.

Köszönöm a kacagástól hangos, kalandos, csodálatos gyemekkort.

Köszönöm, hogy mindig vigyáztál rám.

Köszönöm, hogy tiszta szívből szerettél és lelki társam voltál.

Örökké szeretlek, örökké velem maradsz".