Kapás Bogi megtörte a csendet elhunyt húgáról, így gyászol a bajnoknő

Gyászról, feldolgozásról és vallásról beszélt Kapás Bogi a 777 internetes oldalnak. A világbajnoki, olimpiai bronzérmes úszó tavaly vonult vissza azok után, hogy több évtizedig az élsport határozta meg az életét. Ezt is fel kell dolgoznia, emellett személyes tragédiákkal és meg kell birkóznia. Négy éve meghalt a testvére, s Kapás Bogi elhunyt húga, Vanda rendre visszatérő téma az úszónő közösségi felületein. Bogi idén újabb tragédiát élt át, nyáron meghalt imádott édesapja.

Kapás Bogi tavaly vonult vissza Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Kapás Bogi az interjúban azt mondta, itthon tabunak, kényes témának számít a gyász, pedig ez az a dolog, amiről az emberek nyugodtan beszélhetnének egymás között.

"Főleg itt Európában nagyon tabutéma, ha valaki meghalt. Azt mondjuk, hogy jaj, hát ne kérdezd meg a hozzátartozóját, hogy hogy van, ne is nézz rá! És közben meg nekem sokszor jólesett volna, hogyha megkérdezik"

- idézi a Magyar Nemzet Kapást, aki nem szégyelli könnyeit sem.

Akkor is, hogyha csak bőgök, és azt mondom, hogy rosszul vagyok nagyon, de legalább beszélgetünk róla. Erről beszélni kell. Észrevettem, hogy amerikai műsorokban simán poénkodnak ezzel, és nekem ez nagyon tetszik. Néha én is tudok poénkodni, például a húgomon is. És azt érzem, hogy olyankor megijednek az emberek, pedig szerintem ez is nagyon segít, ha megmarad bennünk a humor.

Kapás Bogi számára fontos a hit

Kapás Bogi elmondta, hónapokig tartott idén, hogy feldolgozza, nem élsportoló már. Éppen kezdte megszokni az érzést, amikor elhunyt az édesapja. Ezért is gondolja úgy, fontos számára a hit.