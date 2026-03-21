„Nincs többé privát életem” – Kádár L. Gellért vallomása a hirtelen jött hírnévről

A Televíziós Újságírók Díja gála idén is bebizonyította, hogy a magyar sorozatgyártás új korszakba lépett. Az est egyértelmű győztese a Hunyadi sorozat volt, amely szinte minden fontos kategóriában diadalmaskodott. A díjátadón Kádár L. Gellérttel arról beszélgettünk, hogyan változtatta meg szakmai és magánéletét a hirtelen jött óriási hírnév.
Kádár L. Gellért többször is a színpadra állt, amikor átadták a Televíziós Újságírók Díj elismeréseit, ahol a szakma krémje gyűlt össze, hogy közösen ünnepelje az elmúlt év legkiemelkedőbb televíziós teljesítményeit. A reflektorfény egyértelműen a Hunyadi sorozatra vetült: a produkció nemcsak a legjobb sorozat díját nyerte el, de a színészi kategóriákban is tarolt. A Hunyadi szereplők közül Kádár L. Gellért lett a legjobb színész, míg Fekete Ernő a legjobb mellékszereplő díját vihette haza.
A siker kapcsán az alkotók és a Hunyadi szereplők egyaránt hangsúlyozták: a sorozat mögött álló csapat egysége és elkötelezettsége volt a kulcs. Többen kiemelték, hogy a főszereplő kiválasztása sorsfordító döntésnek bizonyult – Kádár L. Gellért Hunyadi-alakítása nélkül talán nem is valósulhatott volna meg ilyen formában a projekt. A színészre ráadásul egészen különleges módon, egy erdélyi településen találtak rá.
A díjátvétel után Kádár L. Gellért meghatottan beszélt az elismerésről a Borsnak:
Filmes díjam még nincs, ez volt az első, nagyon megható, igazán boldog vagyok. Színházban már volt, hogy díjaztak. Reménykedtem, hogy én nyerem el, de ha nem kapom meg, az sem baj, hiszen már önmagában nagyon felemelő, hogy részese lehettem egy ilyen produkciónak és jelölést kaptam.
A színész hosszabban is reflektált az útjára és a siker mögötti háttérre, kiemelve, ilyekor természetes, hogy az ember végiggondolja, hogy honnan indult és kik kísérték végig az útján, kik támogatták a célok elérésében.
„Ilyenkor megfogalmazódik az emberben, hogy honnan indult, kiknek köszönheti. Nagyon hálás vagyok azokért, akik a hosszú utam során mellettem voltak eddig. A díj egy érdem, de ez mindenkinek jár – alkotóknak, szeretteimnek.”
A hirtelen jött ismertség azonban nemcsak szakmai sikereket, hanem kihívásokat is hozott. Gellért őszintén beszélt arról, hogyan változott meg az élete:
A sorozat berobbanása nagyot fordított a magánéletemen. Amikor ment a sorozat, állandóan leszólítottak, de most ez kicsit alább hagyott. De vannak dolgok, amiket ma már nem engedhetek meg magamnak, például a BKK-n nem tudok közlekedni. Nyilvános helyeken is észrevesznek, nincs többé privát életem. Ülök, és látom, hogy villan a vaku, és ez esetenként nagyon frusztráló lehet. De ez része ennek, és persze hálás vagyok, hogy mindez megtörténik velem.
A változás Kádár L. Gellért barátnője életére is hatással volt. A színész elmondta, hogy társa mindenben támogatja és támogatta őt, de neki is meg kellett tanulni kezelni a hírnévvel életükbe érkezett új helyzeteket.
A párom életét is megváltoztatta. A körülöttem lévőknek is furcsa volt, hogy hirtelen mindenhol leszólítanak. Elmentem a kedvesemmel az állatkertbe, és tíz méter alatt kétszer megállítottak. Ez már nem azt a kikapcsolódást adja, amit szeretnénk. A magánéletemet igyekszem a privát szférámban tartani, ezért mindent megteszek.
A színész büszkén beszélt gyökereiről is, hiszen nem feledi, hogy honnan indult és milyen meleg fogadtatással várják őt haza a mai napig szülőhazájában.
„Zaboláról, egy erdélyi községből indult az életem. Büszkék az emberek rám, ezt tudom, és éreztetik is velem. Az emberek kedvesek, és örülnek, hogy kiemelkedtem.”
A jövőt illetően pedig egyértelmű szakmai célokat fogalmazott meg kiemelve, igazán nagyszabású terveket szem előtt tartva.
Szakmailag előre tekintek. A Hunyadi egy jó aduász a kezemben, hogy tudjam kamatoztatni, akár nyugatabbra menni. Jelenleg tárgyalok egy londoni ügynökséggel, szeretnék nemzetközi vizekre evezni.
A Televíziós Újságírók Díj átadásának idei üzenete is egyértelmű: a magyar sorozatgyártás nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is egyre komolyabb tényezővé válik – és ebben a Hunyadi sorozatnak, valamint Kádár L. Gellértnek is kulcsszerepe van.
