„Nincs többé privát életem” – Kádár L. Gellért vallomása a hirtelen jött hírnévről

A Televíziós Újságírók Díja gála idén is bebizonyította, hogy a magyar sorozatgyártás új korszakba lépett. Az est egyértelmű győztese a Hunyadi sorozat volt, amely szinte minden fontos kategóriában diadalmaskodott. A díjátadón Kádár L. Gellérttel arról beszélgettünk, hogyan változtatta meg szakmai és magánéletét a hirtelen jött óriási hírnév.

Kádár L. Gellért először vehetett át filmes díjat (Fotó: Mediaworks)

Kádár L. Gellért a legjobb férfi színész

Kádár L. Gellért többször is a színpadra állt, amikor átadták a Televíziós Újságírók Díj elismeréseit, ahol a szakma krémje gyűlt össze, hogy közösen ünnepelje az elmúlt év legkiemelkedőbb televíziós teljesítményeit. A reflektorfény egyértelműen a Hunyadi sorozatra vetült: a produkció nemcsak a legjobb sorozat díját nyerte el, de a színészi kategóriákban is tarolt. A Hunyadi szereplők közül Kádár L. Gellért lett a legjobb színész, míg Fekete Ernő a legjobb mellékszereplő díját vihette haza.

A siker kapcsán az alkotók és a Hunyadi szereplők egyaránt hangsúlyozták: a sorozat mögött álló csapat egysége és elkötelezettsége volt a kulcs. Többen kiemelték, hogy a főszereplő kiválasztása sorsfordító döntésnek bizonyult – Kádár L. Gellért Hunyadi-alakítása nélkül talán nem is valósulhatott volna meg ilyen formában a projekt. A színészre ráadásul egészen különleges módon, egy erdélyi településen találtak rá.

A díjátvétel után Kádár L. Gellért meghatottan beszélt az elismerésről a Borsnak:

Filmes díjam még nincs, ez volt az első, nagyon megható, igazán boldog vagyok. Színházban már volt, hogy díjaztak. Reménykedtem, hogy én nyerem el, de ha nem kapom meg, az sem baj, hiszen már önmagában nagyon felemelő, hogy részese lehettem egy ilyen produkciónak és jelölést kaptam.

Karrierjének óriási löketet adott a sorozat, amely megváltoztatta az életét is (Fotó: Mediaworks)

„Vannak dolgok, amiket ma már nem engedhetek meg magamnak”

A színész hosszabban is reflektált az útjára és a siker mögötti háttérre, kiemelve, ilyekor természetes, hogy az ember végiggondolja, hogy honnan indult és kik kísérték végig az útján, kik támogatták a célok elérésében.

„Ilyenkor megfogalmazódik az emberben, hogy honnan indult, kiknek köszönheti. Nagyon hálás vagyok azokért, akik a hosszú utam során mellettem voltak eddig. A díj egy érdem, de ez mindenkinek jár – alkotóknak, szeretteimnek.”

A hirtelen jött ismertség azonban nemcsak szakmai sikereket, hanem kihívásokat is hozott. Gellért őszintén beszélt arról, hogyan változott meg az élete: