Kóbor Léna megmutatta új szerelmét: a Just Clear Awardson ragyogtak a sztárok – Fotók a helyszínről

A Just Clear Fitness és Életmód Díjátadó Gálán idén ismét elismerték a legfittebb sportolókat, művészeket, üzletembereket és közéleti szereplőket. Magyarország egyetlen ilyen jellegű eseményeként a rangos díjátadó újra összehozta a hazai sport-, fitness- és üzleti élet meghatározó alakjait, valamint a média és a közélet kiemelkedő személyiségeit. A nagyszabású gála szakmai partnerei ezúttal is a Magyar Testépítő és Fitness Szövetség, a Magyar Funkcionális Fitness Szövetség, illetve a Magyar Fitnesztermek Országos Szövetsége voltak.

Kóbor Léna új párjával érkezett, aki a Just Clear Fittness és Életmód Díjátadó Gálán beragyogta a színpadot produkciójával (Fotó: Szabolcs László)

Just Clear Award 2026: a celebek alaposan kitettek magukért

Az esemény keretében átadták a Just Clear Award hivatalos sportszakmai díjait is, amelyekkel a Magyar Testépítő és Fitness Szövetség versenyein kiemelkedő eredményeket elérő sportolókat és szakembereket jutalmazták. A testépítés és fitness versenysport kiválóságai mellett elismerésben részesültek az év legjobb oktatói, edzői és sportegyesületei is. A Just Clear díjazottak között nemcsak a sport világának szereplői kaptak helyet, hanem az üzleti, média- és művészeti élet azon képviselői is, akik példamutató, egészségtudatos életmódjukkal tűnnek ki. Emellett olyan cégek és szakemberek is elismerést kaptak, akik aktívan hozzájárulnak az egészséges életmód népszerűsítéséhez. A rendezvény egyben találkozási pont a fitness szakma számára, ahol edzők, szakemberek, cégek és a sport iránt elkötelezett közéleti szereplők egy inspiráló és exkluzív környezetben ünnepelhetik a szakma sikereit.

Az est folyamán díjat vehetett át többek között

Bartha Sylvia

Debreczeni Dóra

Győrfi Pál

Hajas László

Iszak Eszti

Király Linda

Nagy Adri

Rubint Réka

Rubint Rella

Schobert Norbi

Szabó András Csuti

Vasvári Vivien

Zimány Linda

Az est fénypontja kétségkívül Kóbor Léna produkciója volt, aki új párjával érkezett a jeles eseményre, a színpadot pedig egyenesen beragyogta jelenlétével és tündöklő hangjával.