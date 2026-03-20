Az Exatlon győztese, Herczeg-Kis Bálint elárulta, ki nyerheti meg az idei évadot

Sokak nagy kedvence volt a sport reality harmadik évadában Herczeg-Kis Bálint, aki a forgatáskor még csak 18 éves volt. Senki nem volt nála elszántabb, senki nem akarta jobban megnyerni az Exatlon Hungary versenyét, ami végül sikerült is neki. A korábbi győztes nagyon várja már az új évad kezdetét, kicsit irigy is a mostani versenyzőkre, hogy nekik most kezdődik a nagy kaland, ami az ő életét alapjaiban forgatta fel.
Bármikor visszamenne Domikára és újra felvenné a Kihívók szerelését a sport-reality korábbi győztese. Az Exatlon Hungary mai napig hiányzik a népszerű tartalomgyártónak, bízik is benne, hogy lesz még majd All Stars évad, ahol még bizonyíthat.
„Nekem életem meghatározó élménye volt az Exatlon, a nehéz pillanatokkal együtt is imádtam” – mondta a Borsnak Herczeg-Kis Bálint.
Életem meghatározó élménye volt, nagyon sokat köszönhetek a műsornak és most nem arról a 15 millió forintról beszélek, ami a győzelemmel járt. Ismertséget is kaptam, ami által beindult a tartalomgyártási munkám, amit nagyon szeretek. Bejártam a fél világot, megtaláltam a saját utamat. Biztos vagyok benne, hogy amikor majd nézem az Exatlont, visszajön egy csomó emlék és kicsit visszarepülök én is Dominikára.
A fiatal sportolót arról is kérdeztük, mit szól az Exatlon Hungary 2026 mezőnyéhez és szerinte mi a titok, ami a győzelemig vezet.
„Mindkét csapatban nagyon erős sportolók vannak, felkaptam a fejem, amikor megláttam a névsort. Biztosan hatalmas csatákra számíthatunk, kiélezett lesz a verseny. Nekem már meg is van a kedvencem, Nagy Dani testvére, Nagy Beni, akivel korábban többször sportoltunk együtt. Nagyon jó fej srác és nagyon ügyes, biztos vagyok benne, hogy ő is ugyanolyan erős versenyző lesz, mint a bátyja, akinek ügye egy sérülés miatt kellett távoznia Dominikáról. S hogy mi a siker titka? Szerintem a szenvedély, teljes szívvel kell akarni, mindent bele kell adni! Nem elég erősnek, ügyesnek lenni, mentálisan ott kell lenni, fejben ott kell lenni, mindent ki kell tudni zárni, nem lehet a pályán honvágyad, nem hiányozhatnak a szeretteid, el kell felejtened, hogy a szeretteid messze vannak. Csak az tud nyerni, aki mentálisan a leginkább topon van!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.