Az Exatlon győztese, Herczeg-Kis Bálint elárulta, ki nyerheti meg az idei évadot

Sokak nagy kedvence volt a sport reality harmadik évadában Herczeg-Kis Bálint, aki a forgatáskor még csak 18 éves volt. Senki nem volt nála elszántabb, senki nem akarta jobban megnyerni az Exatlon Hungary versenyét, ami végül sikerült is neki. A korábbi győztes nagyon várja már az új évad kezdetét, kicsit irigy is a mostani versenyzőkre, hogy nekik most kezdődik a nagy kaland, ami az ő életét alapjaiban forgatta fel.

Herczeg-Kis Bálint az Exatlon Hungary harmadik évadát 18 évesen nyerte meg (Fotó: TV2)

Exatlon: Herczeg-Kis Bálint bármikor újra versenyezne

Bármikor visszamenne Domikára és újra felvenné a Kihívók szerelését a sport-reality korábbi győztese. Az Exatlon Hungary mai napig hiányzik a népszerű tartalomgyártónak, bízik is benne, hogy lesz még majd All Stars évad, ahol még bizonyíthat.

„Nekem életem meghatározó élménye volt az Exatlon, a nehéz pillanatokkal együtt is imádtam” – mondta a Borsnak Herczeg-Kis Bálint.

Életem meghatározó élménye volt, nagyon sokat köszönhetek a műsornak és most nem arról a 15 millió forintról beszélek, ami a győzelemmel járt. Ismertséget is kaptam, ami által beindult a tartalomgyártási munkám, amit nagyon szeretek. Bejártam a fél világot, megtaláltam a saját utamat. Biztos vagyok benne, hogy amikor majd nézem az Exatlont, visszajön egy csomó emlék és kicsit visszarepülök én is Dominikára.

Az Exatlon Hungary 2026 szereplői közül Bálint Nagy Beninek szurkol

„Mentálisan is ott kell lenni!”

A fiatal sportolót arról is kérdeztük, mit szól az Exatlon Hungary 2026 mezőnyéhez és szerinte mi a titok, ami a győzelemig vezet.

„Mindkét csapatban nagyon erős sportolók vannak, felkaptam a fejem, amikor megláttam a névsort. Biztosan hatalmas csatákra számíthatunk, kiélezett lesz a verseny. Nekem már meg is van a kedvencem, Nagy Dani testvére, Nagy Beni, akivel korábban többször sportoltunk együtt. Nagyon jó fej srác és nagyon ügyes, biztos vagyok benne, hogy ő is ugyanolyan erős versenyző lesz, mint a bátyja, akinek ügye egy sérülés miatt kellett távoznia Dominikáról. S hogy mi a siker titka? Szerintem a szenvedély, teljes szívvel kell akarni, mindent bele kell adni! Nem elég erősnek, ügyesnek lenni, mentálisan ott kell lenni, fejben ott kell lenni, mindent ki kell tudni zárni, nem lehet a pályán honvágyad, nem hiányozhatnak a szeretteid, el kell felejtened, hogy a szeretteid messze vannak. Csak az tud nyerni, aki mentálisan a leginkább topon van!”