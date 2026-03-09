Jáksó László visszatér a képernyőre: „A bohóckodás nem hiányzik”

Mindent megbeszélnek otthon, Jáksó László a feleségének elmesélte a TV2 megkeresését. Amikor eljutottak oda, hogy elvileg érdekli, számára vállalható a produkció, akkor elküldték neki az eredeti amerikai műsor felvételét, amit izgalmasnak talált.

Jáksó László sok év után tér vissza a tévé képernyőjére

Fotó: hot! magazin/ Kovács Dávid

„A feleségem sem szeretné, ha a képernyőn idétlenkednék ennyi idősen, nagyon régóta ismer. Egykor a Danubiusba telefonált be, egy húsvéti műsorban ültem, és ott tartottam, viccből, hogy kinyírom az összes nyulat. Egy kedves nő betelefonált, hogy »Én a nyulakkal vagyok, nyusz-nyusz!« Tréfálkozott, de ezt kedvesen, kreatívan, intelligensen tette” – mesélte.

Ekkor Jáksó László eltette a hölgy telefonszámát, hogy a későbbiekben néha felhívja, hogy mi a helyzet. Sokáig a valódi nevét sem tudta.

„Aztán egyszer ő hívott fel, hogy nem engem látott-e valahol, de mondtam, hogy nem, mert éppen itthon vagyok, rosszul érzem magam, és egyedül vagyok. Huszonöt éve ismertük egymást, de ilyen minőségben még nem beszélgettünk, korábban csak a műsorról volt szó” – árulta el Jáksó László.

Amikor először találkoztak, megállapította, hogy nagyon szép, karakán, magáért kiálló lányt lát. Nyolcadik éve házasok, Jáksó László fia, Bence 32 éves történész, ő nemrég házasodott meg.

Jáksó László: „Sokan meglepődnek, hogy megöregedtem”

Intenzívebb a médiajelenléte, amióta kiderült, hogy ő vezeti a TV2 A szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! című műsorát.

„A közösségi médiás jelenlét ma már hozzátartozik egy műsorhoz. Korábban nem Facebookoztam, de örülök, hogy beszélek olyanokkal, akiket érdekel a műsor. Ha pedig valaki anyázva érkezik, azzal sincs bajom, mert volt ilyen a rádiós húsz évem alatt” – tette hozzá.

Jáksó László fogja vezetni a TV2 A szemfényvesztő - Hazudj, ha tudsz! című műsorát

Fotó: Bors/Gáll Regina

A mostani egy új szerep, amit be kell vezetni, ráadásul a mostani sokkal elegánsabb figura, mint a korábbi énje.

„Sokan meglepődnek, hogy megöregedtem. Ez nem sértő számomra, mert 20 év alatt mindenki változik. 57 évesen már nem szeretnék pofákat vágni, az egyszerű bohóckodás sem hiányzik. Már nem akarok furcsa lenni; normális műsorvezető vagyok” – vélekedett.