Jáksó László: Anyukám gonosz volt, úgy szólt vissza, hogy fájjon

Családi emlékekről mesélt Jáksó László, aki 2026-ban tér vissza a képernyőre. Hosszabb szünet után ugyanis ő vezeti A Szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! című TV2-es műsort. A műsorvezető most szüleiről mesélt, akik nagyon különböző személyiségek voltak.

Jáksó László szülei másféle jellemek voltak (Fotó: Facebook/Jáksó László)

Magamban fel tudom fedezni mindkettőjüket, nyilván. Alapjában véve bennem apukám működik, legalábbis szeretném így hinni. Kedves volt, aranyos volt, kulturált volt. Abszolút nem volt gonosz. Rosszat másról én nem hallottam mondani.

„De amikor valaki támad, vagy támadva érzem magam, és fordulásból indulok, akkor anyukám vagyok. Gonosz volt, kifejezetten gonosz volt. Ismerjük azokat az embereket, akik nem egyszerűen visszaszólnak, hanem igyekeznek úgy visszaszólni, hogy az aztán fájjon is” – emlékezett.

Jáksó László gyerekkora: Van fájó emlék

Jáksó László felidézte, hogy édesanyja 76 éves korában egyszer így mesélte el az aznapi élményét, miután egyik rokonuk mondott neki valamit: „Írtam neki levelet, és biztos vagyok benne, hogy sírt is!” Szerinte vannak ilyen emberek, édesanyja pedig nem nagyon vigyázott arra, hogy mikor mit mondott. Őt is megbántotta, amikor külsejére célzott az édesanyja.

Ezek hülyeségek, és nem kell nagyon terápiázni. Ez egy konkrét idézet: Laci, vannak szép gyerekek, meg vannak okosak. Laci, te nagyon okos vagy! Tízéves korban elraktároztam. Ő ilyen beszólós típus volt.

Jáksó László úgy gondolja, hogy a múlt is folyamatosan változik az ember fejében, édesanyjának pedig az ő felnőtté válása előtt voltak rossz periódusai. „Egyszer volt egy rossz éve, amikor pici voltam, kétéves, szerinte utána lett ideges természet. De nem láttam depressziósnak, és én sem vagyok az” – mesélte a Világtalálkozó című műsorban.

Programozóként dolgozik az egykori rádiós (Fotó: Archív/hot! magazin)

A műsorvezető szerint amúgy sincs olyan, hogy objektív emlékezés. Neki például úgy rémlett, hogy el volt nyomva, de azóta sokan meséltek már arról neki, hogy szórakoztató volt fiatalon is.

Jáskó László és a megbocsátás

Jáksó László arról is beszélt, hogy bár nem kifejezetten haragtartó, van olyan, amit nem tud megbocsájtani.

Nem őrzök ilyen emléket. Sok sérelmet őrzök, de pont ilyen nem jut eszembe. Vannak viszont sérelmek, amelyeket soha nem bocsátok meg. Konkretizálni nem szeretném. Ha emberek hibáznak, nem zavar, és valójában az se, ha valaki azért hazudik, mert rákényszerül.

Korábban azt is kifejtette, hogy a szándékos rosszindulat zavarja, az bőszíti fel – mondta nemrég a Bors megkeresésére.