Női melegítőben az edzőteremben - a legviccesebb fáradt apuka-sztorik

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 12:05
Egy kisbaba érkezése után az alvás gyakran luxuscikké válik. A kimerültség pedig néha egészen elképesztő helyzeteket szül: női melegítőben végignyomott edzés, kávéba ejtett cumi, vagy pelenkázási bakik hajnalban. Néhány történet arról, amikor az apai hősenergia egy pillanatra kifogy – és ebből születnek a legjobb családi legendák.
