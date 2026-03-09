Női melegítőben az edzőteremben - a legviccesebb fáradt apuka-sztorik apa
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 12:05
Egy kisbaba érkezése után az alvás gyakran luxuscikké válik. A kimerültség pedig néha egészen elképesztő helyzeteket szül: női melegítőben végignyomott edzés, kávéba ejtett cumi, vagy pelenkázási bakik hajnalban. Néhány történet arról, amikor az apai hősenergia egy pillanatra kifogy – és ebből születnek a legjobb családi legendák.
