Pályát vált Hegyes Berci? Meglepő videóval jelentkezett a táncos

A nemrég születésnapját ünneplő Hegyes Berci új videót tett közzé, melynek láttán garantáltan összefutott a nyál a rajongók szájában. A táncművész ugyanis egy ínycsiklandó felvételt osztott meg az Instagram-oldalán.

Hegyes Berci séfnek áll? / Fotó: Fotó: Szabolcs László Helyszín: SzereldMagad Hungary Kft. / hot! magazin

A Quesabirria Tacos, Berci egyik kedvenc mexikói étele: az új videójában most mindent egmutatott ennek elkészítéséről.

Ez egy mexikói fűszeres chilis, tépett marhahúsos ragu sok sajttal egy tacóban! Isteni

– írta a posztjában.

Aki nekiállna a receptnek, vegye figyelembe, hogy néhány órát igénybe vesz a mutatvány, azonban a végeredmény mindent megér. Bizonyára Mihályfi Luca, Berci szerelme is nagyra értékeli a különböző finomságokat, amelyeket a táncos elkészít.

A tartalomgyártó nem első alkalommal mutatja meg főzéstudományát. Készített már ínycsiklandó Foccacciát is.