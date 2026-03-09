Pályát vált Hegyes Berci? Meglepő videóval jelentkezett a táncos

A nemrég születésnapját ünneplő Hegyes Berci új videót tett közzé, melynek láttán garantáltan összefutott a nyál a rajongók szájában. A táncművész ugyanis egy ínycsiklandó felvételt osztott meg az Instagram-oldalán.
A Quesabirria Tacos, Berci egyik kedvenc mexikói étele: az új videójában most mindent egmutatott ennek elkészítéséről.
Ez egy mexikói fűszeres chilis, tépett marhahúsos ragu sok sajttal egy tacóban! Isteni
– írta a posztjában.
Aki nekiállna a receptnek, vegye figyelembe, hogy néhány órát igénybe vesz a mutatvány, azonban a végeredmény mindent megér. Bizonyára Mihályfi Luca, Berci szerelme is nagyra értékeli a különböző finomságokat, amelyeket a táncos elkészít.
A tartalomgyártó nem első alkalommal mutatja meg főzéstudományát. Készített már ínycsiklandó Foccacciát is.
