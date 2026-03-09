Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Pályát vált Hegyes Berci? Meglepő videóval jelentkezett a táncos

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 12:10
Mihályfi Lucatáncos
Hegyes Berci most megmutatta, mit tud.

A nemrég születésnapját ünneplő Hegyes Berci új videót tett közzé, melynek láttán garantáltan összefutott a nyál a rajongók szájában. A táncművész ugyanis egy ínycsiklandó felvételt osztott meg az Instagram-oldalán.

Hegyes Berci séfnek áll?
Hegyes Berci séfnek áll?

A Quesabirria Tacos, Berci egyik kedvenc mexikói étele: az új videójában most mindent egmutatott ennek elkészítéséről.

Ez egy mexikói fűszeres chilis, tépett marhahúsos ragu sok sajttal egy tacóban! Isteni

– írta a posztjában.

Aki nekiállna a receptnek, vegye figyelembe, hogy néhány órát igénybe vesz a mutatvány, azonban a végeredmény mindent megér. Bizonyára Mihályfi Luca, Berci szerelme is nagyra értékeli a különböző finomságokat, amelyeket a táncos elkészít.

A tartalomgyártó nem első alkalommal mutatja meg főzéstudományát. Készített már ínycsiklandó Foccacciát is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
