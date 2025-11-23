Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Hatalmas bejelentés a TV2-ben: kiderült, ki lesz a Szemfényvesztők műsorvezetője

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 23:06
A szemfényvesztő – Hazudj , ha tudszTV2
Új műsorral jelentkezik a TV2, ami nem más, mint a Szemfényvesztő.

A Sztárban Sztár All Stars műsorában egy érdekes játékot játszottak már az adás kezdetétől. Megjelent egy maszkos alak, aki a TV2 legújabb műsorának, A szemfényvesztőnek lesz a műsorvezetője. A zsűritagok és Tilla is folyamatosan találgatták, ki lehet a maszk mögött, felmerült Csuti és még Majka neve is.

A Sztárban Sztár All Stars eredményhirdetése előtt kiderült, a műsorvezető nem más, mint Jáksó László. 

A TV2 megvásárolta a The Hustler taktikai gameshow jogait, amely Magyarországon A szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! címmel debütál. A tévés világot gyakran éri az a vád, hogy a műsorokban beépített emberek szerepelnek – ezúttal valóban így lesz. A szemfényvesztő a legújabb taktikai vetélkedő, ami egy kastély könyvtárszobájában játszódik. Minden adásban öt játékos közösen válaszol a feltett kérdésekre, hogy minél több pénzt gyűjtsenek, miközben próbálják kideríteni, ki közülük a szemfényvesztő – az a versenyző, aki minden kérdésre előre tudja a választ, és nem saját tudására hagyatkozik. Ha nem sikerül leleplezni, ő viheti haza a nyereményt.

