Hatalmas tragédia árnyékolta be Papp Inez Hilda életét

Papp Inez Hilda és férje, Lengyel Attila idén nyáron legboldogabb pillanataikat élhették át esküvőjükön. A friss házaspárt most azonban szörnyű tragédia érte: elveszítették legkisebb gyermeküket.

Papp Inez Hilda legnehezebb időszakát éli meg (Fotó: Trenka Attila)

Papp Inez Hilda elveszítette babáját

A pár 2023-ban köszöntötte első gyermekét, egy kisfiút, akit Eliám-nak kereszteltek. A szülők azóta is sok képet osztanak meg tündéri kisfiúkról és a szülőség örömteli pillanatairól.

Az influenszer a napokban viszont szívszorító képsorokat tett közzé, megmutatta terhességének legszebb pillanatait.

„A legkisebbünk úgy döntött, hogy visszaköltözik a jó Istenhez, és ennél nagyobb fájdalmat még soha az életünkben nem éltünk meg. Mindennél jobban szerettük ebben a rövid időben is, ez örökké így lesz.”

– írta a bejegyzésben.

Inez Hilda őszintén beszélt élete legnehezebb időszakáról, az őket ért fájdalomról és a tragédia feldolgozásának nehézségeiről. Elmondta, hogy csupán kilenc hetet tudtak együtt tölteni mindkét gyermekükkel, ám ebben a rövid időszakban is a világot jelentette nekik. Inez és párja remélik, hogy egyszer még lehetnek újra egy család.

A poszt rövid időn belül hatalmas visszhangot váltott ki. Több ezren küldtek nekik támogató üzeneteket, kifejezve az együttérzésüket. A kommentszekció megtelt jókívánságokkal. Sokan megköszönték a magyar tartalomgyártónak, hogy ilyen nyíltan beszél vetéléséről – egy olyan témáról, amiről a nők gyakran hallgatnak, pedig rengetegen érintettek.

Barátai és követői mellett több ismert influenszer és médiaszemélyiség, mint Herceg Dávid, Mészáros Norina, vagy Békefi Viki is kiállt mellette, és bátorította, hogy adjon magának időt a gyógyulásra:

„Kitartást, kedvesek! Iszonyatosan sajnálom! Imádkozom értetek!”,

„Nagyon sajnálom Inez!!!! Fontos, hogy erről is kommunikálsz, biztos vagyok benne, hogy sokaknak segítesz vele. Kívánom, hogy minél hamarabb csatlakozzon hozzátok ez a pici lélek, és maradjon

veletek ezúttal örökre.”

„Nagyon sajnálom Inez. Nem is tudom mit lehet ilyenkor mondani egy ÉdesAnyának a Mennyországból mosolyog Rátok rengeteg babócával együtt” – érkeztek a kommentek.

Követői bíznak benne, hogy rövid idővel újra visszatér, de most mindenki egyetért abban, hogy a legfontosabb, hogy legyen ideje és tere testileg és lelkileg is meggyógyulni.