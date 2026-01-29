Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
„Ilyen a legrosszabb horrorfilmekben sincs” – Horváth Tamás felesége is érintett az M6-oson történt balesetben, így van most Péterfi Andi

Horváth Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 17:21
m6-osPéterfi Andibaleset
Horváth Tamás felesége maga számolt be a megdöbbentő fejleményekről. Ők is érintettek az M6-oson történt balesetben, így próbálnak eljutni a kórházba.
N.T.
Mint arról már írtunk, csütörtök délután lezárták az M6-os autópályát, miután lecsúszott az útról egy gázpalackokat szállító teherautó, a rakomány pedig szétszóródott. 

Horváth Tomi és felesége, Péterfi Andi
Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andi Fotó: TV2

Az eset súlyosságát mutatja az is, hogy számos tűzoltóegység mellett még egy mesterlövészt is riasztottak a helyszínre, most pedig kiderült, hogy a lezárt sztráda fogja lett Horváth Tamás sérült felesége is. Ahogy arról már szintén beszámoltunk, Péterfi Andi nemrégiben a Maldív-szigeteken eltörte a lábát, az énekes feleségét először a repülőre nem akarták felengedni, most pedig itthon nem tud eljutni a kórházba.

Péterfi Andi: Ilyen a legrosszabb horrorfilmekben sincs 

A szerencsétlenül járt édesanya közösségi oldalán osztotta meg rajongóival, hogy amikor már azt hitte, nem jöhet újabb csapás, ismét megtörtént a váratlan. 

Hazaértünk, mármint nem haza, Pesten leszálltunk, és elindultunk a kórházba az M6-oson, ahol már másfél órája állunk, mert kiborultak a gázpalackok az útra, elvileg felrobbantak, és most itt vagyunk. A nagyfiam itt van már velem, meg a barátja, Tomi a másik autóban van. Elvileg lehet, hogy lesz valami rendőri felvezetés, aki segít eljutni a kórházba, mert ha nem, akkor órákig itt fogunk ülni. Nem hiszem el, hogy mi jöhet még, tényleg, ez a legrosszabb horrorfilmekben sincs. Egyszerűen nem akarok eljutni a kórházba...

- mesélte Horváth Tomi felesége az Instagramon megosztott videójában. 

A Horváth Tamás oldalán is megosztott videót itt meg is nézheted: 

