„Ilyen a legrosszabb horrorfilmekben sincs” – Horváth Tamás felesége is érintett az M6-oson történt balesetben, így van most Péterfi Andi

Mint arról már írtunk, csütörtök délután lezárták az M6-os autópályát, miután lecsúszott az útról egy gázpalackokat szállító teherautó, a rakomány pedig szétszóródott.

Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andi Fotó: TV2

Az eset súlyosságát mutatja az is, hogy számos tűzoltóegység mellett még egy mesterlövészt is riasztottak a helyszínre, most pedig kiderült, hogy a lezárt sztráda fogja lett Horváth Tamás sérült felesége is. Ahogy arról már szintén beszámoltunk, Péterfi Andi nemrégiben a Maldív-szigeteken eltörte a lábát, az énekes feleségét először a repülőre nem akarták felengedni, most pedig itthon nem tud eljutni a kórházba.