Szívmelengető kép A Nagy Duett kulisszái mögül: Horváth Tomit végre elkísérte felesége is

Nem sikerült a legjobban Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andrea Maldív-szigeteki nyaralása. Andrea ugyanis a nyaralás alatt több helyen is eltörte a lábát, még a repülőre sem akarták felengedni.

Fotó: Czinege Melinda

Később a légitársaság szakorvosának jóváhagyását követően mégis hazatérhettek, ahol komoly műtét várt az énekes kedvesére – emiatt fia szalagavatóját is csak online, a kórházból nézhette végig. Azóta Péterfi Andi hazatérhetett, otthonában gyógyul.

„A műtét az jól sikerült, de most hat hétig egyáltalán nem léphetek rá a lábamba. Meg kell tanulnom járókerettel járdogálni. Tomi egy hős, mindenben az ő segítségére szorulok. Fájdalmaim azért vannak, de elviselhetőek. Sokkal jobbak, mint amikkel hazautaztam. (...) Ez egy hosszú felépülés, de fel fogok épülni” – mesélte korábban.

Most először jelent meg Andi a TV2 stúdiójában, elkísérte férjét A Nagy Duett felvételére.