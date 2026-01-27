Súlyos balesetet szenvedett Horváth Tamás felesége, műteni kell

Horváth Tamás és a felesége nagyon szeretik egymást, és izgatottan várták, hogy a 9. házassági évfordulójukat egy fantasztikus álomnyaralással ünnepeljék meg. Az utazás majdnem nem jött össze, ugyanis műteni kellett szeretett kutyájukat, Gokut, de szerencsére azóta már jobban van a kis kedvencük, ők pedig útra keltek, hogy felejthetetlen élményeket szerezzenek – de sajnos nagy baj történt.
Horváth Tamás éjszaka szomorú hírt közölt a közösségi oldalán, ugyanis kiderült, hogy a felesége súlyos balesetet szenvedett és amint hazaérnek Magyarországra, rögtön műteni kell őt.
Hogy lehet egy álomból rémálom? Sajnos Andi a ma reggel folyamán megcsúszott a vizes papucsban és a jobb lába maga alá fordult. Két helyen eltört a lábszárcsontja. A szigeten a csapat azonnal a legközelebbi kórházba szállított minket, ahol kapott egy ideiglenes fekvőgipszet. Bevallom férfiasan a könnyeimmel küszködve hívtam az utazási irodát, a doktort, hogyan tudom hazahozni biztonságban a feleségem. Nem tudom elmondani mennyire hálásak vagyunk a sziget dolgozóinak, Evelinnek az utazási irodánál, aki azonnal segített, hogy a lehető legnagyobb biztonságban érkezzünk vissza Magyarországra. Amint hazaértünk azonnal kórház és műtéti beavatkozásra lesz szükség. Fájdalomcsillapítók nélkül, brutál nagy fájdalommal de mégis mosolyog ezen a képen és csodálja az óceánt… Igazi harcos, én pedig végtelenül tisztelem ezért! Szorítsatok, holnap 10000 km és egy átszállás vár minket!🙏
– osztotta meg Horváth Tamás.
