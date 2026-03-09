Vomberg Frigyes csak a Séfek Séfe műsorában szigorú: „Otthon a család mondja meg, mi kerül az asztalra!"

A konyhában fegyelmet, rendet és maximális koncentrációt vár el a Séfek Séfe zsűritagja, Vomberg Frigyes. A tévénézők sokszor szigorú, határozott séfként látják, a magánéletéről azonban kevesebb szó esik. A Bors stábjának most arról mesélt, milyen családban nőtt fel, milyen értékeket adott át a gyerekeinek, és hogy érzi magát nagypapaként.

A Séfek Séfe 2026-os műsorában Vomberg Frigyes szigorú séfként van jelen, ezzel ellentétben otthon édesapa

(Fotó: Markovics Gábor)

Séfek Séfe zsűrije, Vomberg Frigyes: "A konyhában nőttem fel"

A legtöbben a televízióból ismerik Vomberg Frigyest, aki a Séfek Séfe egyik meghatározó zsűritagjaként vált ismertté a szélesebb közönség számára. Karakteres stílusa, egyenes beszéde és szakmai maximalizmusa miatt sokan szigorúnak gondolják. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: a séf szerint az ember személyiségét leginkább a gyerekkora határozza meg.

Bors: Mennyire volt meghatározó a gyerekkora abban, hogy ma milyen ember és családapa lett?

Vomberg Frigyes: „Nagyon összetett kérdés, mert szerintem mindenkinek meghatározó a gyerekkora. Én ebben a közegben nőttem fel: a szüleim vendéglátással foglalkoztak, a nagybátyám pedig szakács volt. Gyerekként folyamatosan az étteremben voltam, ott kószáltam, nekem ez volt a természetes környezet. Nem is nagyon gondoltam arra, hogy mással foglalkozzak, mert annyira beleivódott az életembe a vendéglátás. Tulajdonképpen az étterem egyfajta második otthon volt számomra.”

Hogyan ismerkedett meg a feleségével, és mi tartja össze a kapcsolatukat ennyi év után?

„Fiatalon egy szállodában dolgoztunk együtt, ott ismertük meg egymást. Nem dolgoztunk sokáig közvetlenül együtt, később mindketten a saját utunkat jártuk. Talán ez segít abban, hogy működik a kapcsolatunk: pontosan érti, milyen ez a szakma, és el tudja fogadni az ezzel járó életmódot.”

A Séfek Séfe séfjei közül Vomberg Frigyes talán a legszókimondóbb Krausz Gábor és Tischler Petra mellett

(Fotó: TV2)

Vomberg Frigyes felesége "Otthon csak apa vagyok"

Milyen férjnek és édesapának tartja magát? Otthon is olyan maximalista, mint a konyhában?

„Szerintem ezt inkább a feleségemtől vagy a gyerekeimtől kellene megkérdezni. Otthon mindenki csak apa vagy anya, a gyereket nem érdekli, hogy az ember mivel foglalkozik. Amikor a gyerekeim még otthon laktak, ugyanúgy készítettem nekik reggel szendvicset, foglalkoztam velük, nevettünk együtt. A konyhában persze fontos a fegyelem, de otthon a család határozza meg, mi kerül az asztalra.”