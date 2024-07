Jó útra tértek a börtönviselt sztárok – Lagzi Lajcsi is közéjük lép?

Aurelio új emberként jött ki a börtönből, tisztes családapának állt a szabadulás után (Fotó: Frizbi)

Fekete Dávid visszatért a színpadra

A Megasztár negyedik évadának felfedezettje 2021-ben került börtönbe miután több mint 300 millió forint elsikkasztásával és csalással vádolta meg az ügyészség. Mint később elmondta, a rácsok mögött közel került Istenhez s felértékelődött apai szerepe is, a szabadulás után a lehető legtöbb időt töltötte ikerfiaival. A házi őrizetben gyakran lepte meg rajongóit rögtönzött koncerttel, s gőzerővel dolgozik új dalokon és aktívan koncertezik.

Fekete Dávid visszatért a karrierjéhez és a szerelem is rátalált (Fotó: Máté Krisztián)

Stohl András azóta is az egyik legnépszerűbb

Stohl Andrást 13 évvel ezelőtt ítélték el 10 hónap letöltendő börtönbüntetésre, miután 2010. május 8-án hajnalban karambolozott két autóval, s vérében alkoholt és kábítószert is találtak. Végül öt hónap múlva szabadult, a közönség pedig szemet hunyt a botlás felett. Továbbra is az egyik legfoglalkoztatottabb színész és műsorvezető, s magánélete is rendben van: nemrég született meg ötödik gyermeke és nagypapa is lett.

Stohl András a mai napig népszerű színész, szinkronszínész, műsorvezető (Fotó: Bors)

Jó útra tért a Viszkis is

A Viszkis néven elhíresült Ambrus Attila a 90-es évek legismertebb sorozatrablója, aki harminc pénzintézetet rámolt ki hat év alatt. Szabadulása után egy ideig tartott a visszaeséstől, ám végül teljesen jó útra tért. Két gyermeke született, a család megélhetéséről pedig kerámiázással gondoskodik.