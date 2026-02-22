Horváth Grétát lelkileg is megviselte betegsége: „Nagyon sokat bántottak a külsőm miatt”

Horváth Gréta hosszú hónapok óta küzd betegségével, amely egy bagatellnek tűnő bőrbetegségnek indult, nem sokkal később kiderült azonban, hogy sokkal súlyosabb diagnózissal kell szembenéznie. A teljes gyógyulás akár másfél-két év is lehet, Gréti azonban kitartó. A betegség nem csak fizikailag, lelkileg is nagyon meggyötörte, mostanra azonban helyén tudja kezelni a dolgot.

Horváth Gréta Instagram oldalán is beszélt betegségéről, most a lelki hátteréről is nyilatkozott a Borsnak (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Gréta betegsége: „A teljes gyógyulás másfél-két év is lehet”

A Farm VIP sztárja tavaly nyár végén szembesült először a bőrtünetekkel, amelyről eleinte azt gondolta, nem kell komolyan vennie, rohamosan romló állapota és a fájdalmak miatt azonban orvoshoz fordult. Mint kiderült, ez végzetes hiba volt, hiszen, ha 48-72 órán belül kap egy erős szteroidos kezelést, a betegség lefolyása jócskán enyhíthető lett volna; olyan szempontból viszont majdhogynem mindegy volt, hogy a diagnózis felállítása még időben történő orvoshoz jutás esetén is rendkívül nehézkes.

Gréti a Borsnak adott interjújában részletesen elmesélte kálváriáját, hogy ez milyen tünetekkel járt, milyen fájdalmakkal és milyen ennek a rendkívül ritka betegségnek a lefolyása. Arra azonban most külön kitért, hogy lelkileg hogyan érintették őt a történtek.

Az egészben az volt a legnehezebb, hogy minden egyes nap erőt kellett vennem magamon, hogy végigcsináljam a napot. A bőrömön lévő sebeket naponta háromszor kellett fertőtleníteni, amiben vagy a párom, vagy a kisfiam, vagy valamelyik barátnőm segített, egyedül nem is lehetett volna. Az orvosomnak is nagyon hálás vagyok, szívén viselte a sorsomat, mert látta, hogy iszonyúan szenvedek

– vallotta Gréti, majd hozzátette: nem volt könnyű elfogadnia, hogy ő, aki a szépséggel foglalkozik a szakmájában is, egyik napról a másikra teljesen elveszítette az egyik legnagyobb szépségét, a bőrét.

Nagyon megviselt az egész. A teljes gyógyulás másfél-két év is lehet, ennyi idő kell a bőrnek, mire teljesen regenerálódni tud. Mostanra már új, zsenge bőr van a lyukacsok és hegek helyén, de a végső felépülésig hosszú hónapok vannak még hátra.

S hogy hogyan érintette őt ez a fajta kiszolgáltatottság? Hiszen a napi munkája során éppen ő az, aki szereti minden jóval elhalmozni a hozzá érkező, szépülni vágyó vendégeit.