Horváth Grétát lelkileg is megviselte betegsége: „Nagyon sokat bántottak a külsőm miatt”

Horváth Gréta hosszú hónapok óta küzd betegségével, amely egy bagatellnek tűnő bőrbetegségnek indult, nem sokkal később kiderült azonban, hogy sokkal súlyosabb diagnózissal kell szembenéznie. A teljes gyógyulás akár másfél-két év is lehet, Gréti azonban kitartó. A betegség nem csak fizikailag, lelkileg is nagyon meggyötörte, mostanra azonban helyén tudja kezelni a dolgot.
A Farm VIP sztárja tavaly nyár végén szembesült először a bőrtünetekkel, amelyről eleinte azt gondolta, nem kell komolyan vennie, rohamosan romló állapota és a fájdalmak miatt azonban orvoshoz fordult. Mint kiderült, ez végzetes hiba volt, hiszen, ha 48-72 órán belül kap egy erős szteroidos kezelést, a betegség lefolyása jócskán enyhíthető lett volna; olyan szempontból viszont majdhogynem mindegy volt, hogy a diagnózis felállítása még időben történő orvoshoz jutás esetén is rendkívül nehézkes.
Gréti a Borsnak adott interjújában részletesen elmesélte kálváriáját, hogy ez milyen tünetekkel járt, milyen fájdalmakkal és milyen ennek a rendkívül ritka betegségnek a lefolyása. Arra azonban most külön kitért, hogy lelkileg hogyan érintették őt a történtek.
Az egészben az volt a legnehezebb, hogy minden egyes nap erőt kellett vennem magamon, hogy végigcsináljam a napot. A bőrömön lévő sebeket naponta háromszor kellett fertőtleníteni, amiben vagy a párom, vagy a kisfiam, vagy valamelyik barátnőm segített, egyedül nem is lehetett volna. Az orvosomnak is nagyon hálás vagyok, szívén viselte a sorsomat, mert látta, hogy iszonyúan szenvedek
– vallotta Gréti, majd hozzátette: nem volt könnyű elfogadnia, hogy ő, aki a szépséggel foglalkozik a szakmájában is, egyik napról a másikra teljesen elveszítette az egyik legnagyobb szépségét, a bőrét.
Nagyon megviselt az egész. A teljes gyógyulás másfél-két év is lehet, ennyi idő kell a bőrnek, mire teljesen regenerálódni tud. Mostanra már új, zsenge bőr van a lyukacsok és hegek helyén, de a végső felépülésig hosszú hónapok vannak még hátra.
S hogy hogyan érintette őt ez a fajta kiszolgáltatottság? Hiszen a napi munkája során éppen ő az, aki szereti minden jóval elhalmozni a hozzá érkező, szépülni vágyó vendégeit.
Azt hiszem most volt először életemben, hogy beütött valami baj és nem mellőztek, illetve elhagytak, hanem mindenben támogattak. A párom kétnaponta orvoshoz vitt munka mellett és mindig volt türelme végighallgatni, nagyon sokat sírtam neki, ő pedig tartotta bennem a lelket. Folyamatosan azt mondogatta, hogy ő biztos benne, hogy ez el fog múlni, csak most türelmet és önelfogadást tanít nekem az élet, ami nekem nehezen megy. Kérdeztem tőle, hogy fog így elvenni feleségül, de nagyon megnyugtatott, hogy nem érdekli, hogy foltos vagyok, mert szentül hiszi, hogy jövő nyárra ez el fog múlni.
Gréti elárulta, nyáron még el kell döntenie, hogy a hosszú nadrágot választja, vagy lesz annyi bátorsága, hogy az idei nyáron még foltos lesz a bőre és esetleg furcsán néznek majd rá.
Nagyon sokat bántottak a külsőm miatt, meg persze minden más miatt is, belefáradtam. Most már, ha belenézek a tükörbe, nem a pöttyeimet látom, hanem azt a lányt, akinek a szervezete még egy ilyet is meg tudott gyógyítani.
Horváth Gréta többször nyíltan beszélt róla, hogy a Farmon egy tíz éves szakasz zárult le az életében azzal, hogy önmagára talált, mert ott nagyon sok mindent helyrerakott fejben az életével kapcsolatban.
A Farmon annyira jól éreztem magam, mint egész életemben soha sehol. Ott igazán megéltem a jelenlétemet, a hasznosságomat és azt, hogy mindennek értelme van. Aztán amikor kijöttem, nagyon fejbevágott, hogy a való életben meg egyáltalán nem ezt éreztem. Sokat jártam kineziológushoz stresszoldásra, mert meg kellett találnom a hidat a két valóság között.
Gréti úgy látja, a Farm után tulajdonképpen tudat alatt mégérezte, hogy lesz majd valami, amit helyre kell tennie, de nem tudta, hogy mi lesz az.
Rá kellett jönnöm, hogy a betegséggel tulajdonképpen időt kaptam arra, hogy ezt kigondoljam. Ez fordított engem olyan irányba, hogy visszanyúljak az eredeti szakmáimhoz, amiket egyébként imádok. Ez egy nagy öngyógyulás volt nekem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.