Hasplasztikája után vallott Horváth Gréta: „A legjobb döntés volt!”

Horváth Gréta az utóbbi időszakban ismét nagyon aktív közösségi oldalain. Most nem csupán a plasztikáról, de súlyáról is megszólalt az influenszer. Elmondása szerint teljesen elégedett a jelenlegi állapotával és mentálisan is sokkal jobban érzi magát. Horváth Gréta Instagram-oldalán tisztázott mindent.

Horváth Gréta plasztikai beavatkozása új színt hozott az életébe (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Gréta mindenről kitálalt

Az influenszer korábban hasplasztikán esett át, amiről őszintén beszélt most.

A legjobb döntés volt! Az első két hét nehéz, de utána kárpótol minden. Életminőségbeli változás és nem csak esztétikai. Mentálisan is hatalmas ereje volt számomra

– kezdte Instagram-oldalán az influenszer.

Gréta az orvosa nevét is elárulta és arról is beszámolt, hogy mi történne, ha további beavatkozásokat szeretne magán az influenszer. „Engem akkor is ő fog műteni, ha cici csere lesz vagy más, amit szeretnék” - jegyezte meg Horváth Gréta.

Horváth Gréta életében sok minden megváltoztatott (Fotó: Instagram)

Horváth Gréta fogyása után úgy érzi, megbékélt a testével

Az influenszer életében nem mindig volt ez így, és korábban életmódváltásra szánta el magát.

Ugyanúgy csinálok mindent, mint 2021-től, amikor életmódot váltottam októberben. Volt ingadozás a Farm VIP alatt, de ott volt a legkisebb a súlyom. Aztán hetekkel később vissza is szedtem azt, amin előtte voltam és azt tartom is. Most a szteroidos kezelés alatt viszont 6-7 kilóval több lettem. Mondjuk ez nem zavar, mert legalább lett csípőm, fenekem, combom

– számolt be a súlyával való örökös harcáról az édesanya.

Horváth Gréta, azonban most jól érzi magát a bőrében és nem szeretne semerre mozdulni a mérlegen. „Elégedett vagyok azzal, ahogy a testem van. Nem bántom magam már és nem törekszem a tökéletességre” - zárta Instagram történetét az Ázsia Expressz és a Farm VIP sztárja.