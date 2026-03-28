Horváth Éva sokkoló videót osztott meg: „Az orvos azt mondja: a lába járásra alkalmatlan”

Lépcsők és bicikli: olyasmik ezek, amik néhány héttel ezelőtt még megugorhatatlan akadálynak tűntek Horváth Éva számára. Legalábbis egyes orvosi szakvélemény szerint. Az egykori szépségkirálynő azonban a jelek szerint természetes – vagy tán természet feletti – gyógymódokkal rácáfolt a kételkedőkre.
Horváth Éva balesete másfél évvel ezelőtt történt: Balin motorozva elesett és súlyos sérüléseket szerzett, nyílt lábszár- és bokatörést szenvedett, a helyzetet pedig csak rontotta a helyi kórházban elkapott fertőzés. Már több mint egy éve Magyarországon gyógyul, a legkülönbözőbb orvosoknál és kezeléseken járt. Voltak pontok, amikor már-már lemondott a lábáról, egy orvos az amputációt emlegette, és többször is elhangzott az a mondat: „a lába járásra alkalmatlan”.
Horváth Évát azonban nem olyan fából faragták, aki feladja. Több mint féltucat műtéten esett át, a modern orvostudomány mellett pedig a természetgyógyászatban keresett menedéket és az agykontrollt hívta segítségül. Talán ennek a spirituális vonalnak köszönhető, hogy mára nemcsak hogy mankó nélkül tud járni, de olyasmire is képes, amiről nemrég azt hitte, le kell mondania.
A napokban látványos videót osztott meg: ugyan egy speciális orvosi eszköz látható a bal bokáján, de ez talán fel sem tűnik neki, hiszen ez a bizonyos láb éppen egy bicikli pedálján teker!
Amikor az orvos azt mondja: a lába járásra alkalmatlan
– szúrta oda a videóhoz Éva, majd még hozzátette: „Legyél pozitív, minden fejben dől el!”
A kommentelők csak ámultak-bámultak kitartásán és testi-lelki erején. A családanya pedig rá tudott kontrázni a meglepetésre! A néhány nappal ezelőtti biciklizés után újabb kihívással nézett farkasszemet: az aggteleki cseppkőbarlangba látogatott el Horváth Éva gyerekeivel, ahol végeláthatatlan lépcsősort küzdött le családja mellett!
