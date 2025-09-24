Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Mercédesz, Gellért névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horváth Éva videóban beszélt a lábáról: „Itt tartunk jelenleg!” - A kommentelők furcsállnak egy részletet

Horváth Éva
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 16:55
balesetvideó
Egyre jobban aggódnak a rajongók az egykori szépségkirálynőért. Horváth Éva új videója sem nyugtatott meg mindenkit.
mkb
A szerző cikkei

Horváth Éva balesete már tíz hónapja történt, azóta pedig már nyolc műtéten esett át, és mindent megtesz a gyógyulásáért. Belevetette magát a természetgyógyászat kiismerésébe is, ami bizonyára testileg és lelkileg is sokat segített. Úgy tűnt, lassan, de biztosan halad a gyógyulás útján, ám az elmúlt napokban a rajongók hirtelen nagyon elkezdtek aggódni. Horváth Éva TikTok-oldalára most új videót töltött fel, de ez sem győzött meg mindenkit.

horváth éva balesete 10 hónapja volt
Horváth Éva állapota nagy lassan javul, ami aggasztja követőit (Fotó: Mediaworks Archív)

Horváth Éva Balin szenvedett balesetet

Horváth Éva az elmúlt szűk egy évben rendszeresen adott hírt a balesetéről, a kórházban töltött időről, műtétekről, kezelésekről, lábadozásról. Az utóbbi időben azonban nem igazán nyilatkozott a hogylétéről, pedig hétvégén meglepő kommentek lepték el a közösségi oldalát. Edzéséről osztott meg ugyanis egy videót, a felvételen pedig – a kommentelők szerint – furcsa szögből látszódik sérült bal lába, mire a hozzászólók azt kezdték pedzegetni, hogy talán részleges amputációt végezhettek az egykori szépségkirálynőn.

A bizarr kommentekre Éva nem reagált, és a Bors felkeresésére is csak szűkszavúan ennyit mondott:

Tök jól vagyok. Ennyit szeretnék közölni. Halad a rehabilitációm.

Most azonban új videóval jelentkezett, ami bizakodásra adhat okot.

@horvathevaofficial Kímélő torna :) #aftersurgery #afteraccident ♬ Celebrating Life - Ema Caem

„Most itt tartunk jelenleg”

50 százalékosan terheltem a lábamat. Ami annyit jelent, hogy egész jól rá tudok nehezedni. Fixen, stabilan megállok. Az a lényeg, hogy minél többet terheljem, úgyhogy most itt tartunk jelenleg – mondja el a felvételen a sztármami, amint járókerettel közlekedik egy játszótéren. A leírásban feltüntette, hogy: 10 hónappal a baleset után.

A kommentelők egy része megnyugodott, látva a felvételt, ám akadtak, akik kételkedtek abban, hogy friss videóról van szó.

Ez mikori felvétel?” – dobta be a kérdést egyikük, mire valaki odaírta: „Ez szerintem régi”. S volt, aki felfedezte, hogy Horváth Éva Instagramján is frissen megosztott egy fotót ugyanabban a zöldes ruhában, ölében a kisfiával: ám a közösségi oldalon lejjebb görgetve pedig két hónappal korábban, július végén talált fotót, ahol Éva és a kisfia is ugyanabban a ruhában, ékszerekkel tűnik fel…

Akárhogy is, a legtöbb kommentelő persze a jobbulást kívánt neki, és jó tanácsokkal látták el a vitaminokat, mozgást illetően. 

@horvathevaofficial 50% -os terhelés mellett ! #aftersurgery #10monthafteraccident ♬ original sound - horvathevaofficial

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu