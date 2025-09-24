Horváth Éva videóban beszélt a lábáról: „Itt tartunk jelenleg!” - A kommentelők furcsállnak egy részletet

Horváth Éva balesete már tíz hónapja történt, azóta pedig már nyolc műtéten esett át, és mindent megtesz a gyógyulásáért. Belevetette magát a természetgyógyászat kiismerésébe is, ami bizonyára testileg és lelkileg is sokat segített. Úgy tűnt, lassan, de biztosan halad a gyógyulás útján, ám az elmúlt napokban a rajongók hirtelen nagyon elkezdtek aggódni. Horváth Éva TikTok-oldalára most új videót töltött fel, de ez sem győzött meg mindenkit.

Horváth Éva állapota nagy lassan javul, ami aggasztja követőit (Fotó: Mediaworks Archív)

Horváth Éva Balin szenvedett balesetet

Horváth Éva az elmúlt szűk egy évben rendszeresen adott hírt a balesetéről, a kórházban töltött időről, műtétekről, kezelésekről, lábadozásról. Az utóbbi időben azonban nem igazán nyilatkozott a hogylétéről, pedig hétvégén meglepő kommentek lepték el a közösségi oldalát. Edzéséről osztott meg ugyanis egy videót, a felvételen pedig – a kommentelők szerint – furcsa szögből látszódik sérült bal lába, mire a hozzászólók azt kezdték pedzegetni, hogy talán részleges amputációt végezhettek az egykori szépségkirálynőn.

A bizarr kommentekre Éva nem reagált, és a Bors felkeresésére is csak szűkszavúan ennyit mondott:

Tök jól vagyok. Ennyit szeretnék közölni. Halad a rehabilitációm.

Most azonban új videóval jelentkezett, ami bizakodásra adhat okot.

„Most itt tartunk jelenleg”

„50 százalékosan terheltem a lábamat. Ami annyit jelent, hogy egész jól rá tudok nehezedni. Fixen, stabilan megállok. Az a lényeg, hogy minél többet terheljem, úgyhogy most itt tartunk jelenleg” – mondja el a felvételen a sztármami, amint járókerettel közlekedik egy játszótéren. A leírásban feltüntette, hogy: 10 hónappal a baleset után.

A kommentelők egy része megnyugodott, látva a felvételt, ám akadtak, akik kételkedtek abban, hogy friss videóról van szó.

„Ez mikori felvétel?” – dobta be a kérdést egyikük, mire valaki odaírta: „Ez szerintem régi”. S volt, aki felfedezte, hogy Horváth Éva Instagramján is frissen megosztott egy fotót ugyanabban a zöldes ruhában, ölében a kisfiával: ám a közösségi oldalon lejjebb görgetve pedig két hónappal korábban, július végén talált fotót, ahol Éva és a kisfia is ugyanabban a ruhában, ékszerekkel tűnik fel…