Horváth Éva gyermekei elhagyták az országot

Horváth Éva novemberben szenvedett motorbalesetet, aminek a szövődményeit a mai napig nyögi. A gyönyörű modellnek nyílt lábszár és bokatörése lett, a kinti kórházi kezelés során pedig összeszedett egy olyan komoly fertőzést is, ami miatt haladéktalanul Magyarországra szállíttatta magát, hogy az itteni orvosok próbálják megmenteni a lábát. A tét ugyanis az, hogy meg tudják-e menteni a végtagot. Ilyen körülmények között nem kérdés, hogy nehéz döntéseket hozni családi ügyekben, pedig ez a feladat is Évára hárult: a gyermekei Balin járnak iskolába, így január közepén muszáj volt visszaengednie őket a mesebeli szigetre.

Horváth Éva súlyos motorbalesetet szenvedett Balin (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Éva: „Nem lesz egyszerű!”

A modellt jelenleg egy budapesti klinikán kezelik, és egyáltalán nincs jó hangulatban... Elmondása szerint a fertőzést még mindig nem sikerült megállítani, így egyáltalán nem biztos, hogy a pótlásként oda beültetett bőr megmarad rajta, ráadásul Magyarországon látogatási tilalmat hirdettek a kórházakban, ezért sem a családtagjai, sem a barátai nem mehetnek be hozzá. Még a két kisfiától sem tudott elbúcsúzni, akik szerdán repülőre szálltak, hogy a második otthonukba, Balira utazzanak, hiszen indul a suli.

Horváth Éva repülővel érkezett Budapestre, hogy itthon kezeljék (Fotó: Bors)

Bár Horváth Éva párja mindenben a segítségére van, érthető, hogy most nagyon magányosnak érzi magát. Hiszen egy édesanyának mindig megszakad a szíve, ha el kell engednie a gyermekeit. A modell az érzéseiről egy rövid Instagram-posztban számolt be a követőinek, amihez egy szívszorító fotót is közölt.