"Isten megadta nekem mindazt, ami igazán számít" - Nem hiszed el, kikkel ünnepelt Herceg Dávid

Herceg Dávid megünnepelte születésnapját. A zenész Instagramon osztotta meg a hírt és büszkélkedett el hatalmas tortájával. Bejegyzésében leírta, mennyi mindenért hálás.
A legnagyobb ajándék ezen a születésnapon az, hogy Isten megadta nekem mindazt, ami igazán számít: egy gyönyörű, szerető feleséget és két csodálatos gyermeket. Többet nem is kívánhatnék
– írta bejegyzésében a zenész.
Az énekes Instagram-sztorijaiból pedig kiderül, hogy nem maradt buli nélkül sem a szülinapos. Hatalmas partit csaptak barátaival, a vendégek közt pedig feltűnt L.L. Junior és barátnője, Frey Timi is.
