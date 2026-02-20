Herceg Dávidék kislányának nem fejlődött ki az egyik szeme, most megható pillanatokban mutatták meg őt - videó

Herceg Dávid felesége, Bia megható képsorokat osztott meg családjukról. Az összevágott videóban megannyi emlék szerepel, miközben a sztáranyuka arról beszél, mennyit jelentenek számukra gyermekeik. Bia elmondja, hogy vannak pillanatok, amikor csak nézegeti a felvételeket és hálát ad minden egyes percért, amit együtt élnek meg egy családként.

Herceg Dávid felesége megható családi pillanatokat osztott meg

Forrás: YouTube

Van, hogy azon kapja magát, hogy csak nézegeti a felvételeket. A sztáranyuka szerint nincs csodálatosabb dolog az anyaságnál és annál, amikor családdá válnak a gyermekeik által. Szerinte ők nemcsak hozzáadtak életükhöz, hanem teljessé tették azt.

Anyának lenni jó

– írja bejegyzésében Bia.

Mert végül nem a nagy dolgok számítanak, hanem ezek a csendes, szeretetteli, együtt megélt percek. Két csodálatos gyerekem van, akik minden nap tanítanak valamire. Türelemre, szeretetre, hálára. És a legszebb az egészben az, hogy ők nem hozzáadtak az életünkhöz, hanem ők lettek az életünk része, középpontja, a szívverése

Majd hozzátette, hogy ugyan vannak nehéz, megpróbáltató pillanatok, de mióta anyává vált, sokkal erősebbnek érzi magát, mint előtte.

Mióta anya lettem, még erősebben érzem, hogy a gyerek nem teher, hanem ajándék

Herceg Dávidék még tavaly osztották meg, hogy kislányuknak nem fejlődött ki az egyik szeme. Azóta most mutattak róla először több felvételt.