Herceg Dávidék kislányának nem fejlődött ki az egyik szeme, most megható pillanatokban mutatták meg őt - videó

Herceg Dávid felesége, Bia megható képsorokat osztott meg családjukról. Az összevágott videóban megannyi emlék szerepel, miközben a sztáranyuka arról beszél, mennyit jelentenek számukra gyermekeik. Bia elmondja, hogy vannak pillanatok, amikor csak nézegeti a felvételeket és hálát ad minden egyes percért, amit együtt élnek meg egy családként.
Van, hogy azon kapja magát, hogy csak nézegeti a felvételeket. A sztáranyuka szerint nincs csodálatosabb dolog az anyaságnál és annál, amikor családdá válnak a gyermekeik által. Szerinte ők nemcsak hozzáadtak életükhöz, hanem teljessé tették azt.
Anyának lenni jó
– írja bejegyzésében Bia.
Mert végül nem a nagy dolgok számítanak, hanem ezek a csendes, szeretetteli, együtt megélt percek. Két csodálatos gyerekem van, akik minden nap tanítanak valamire. Türelemre, szeretetre, hálára. És a legszebb az egészben az, hogy ők nem hozzáadtak az életünkhöz, hanem ők lettek az életünk része, középpontja, a szívverése
Majd hozzátette, hogy ugyan vannak nehéz, megpróbáltató pillanatok, de mióta anyává vált, sokkal erősebbnek érzi magát, mint előtte.
Mióta anya lettem, még erősebben érzem, hogy a gyerek nem teher, hanem ajándék
Herceg Dávidék még tavaly osztották meg, hogy kislányuknak nem fejlődött ki az egyik szeme. Azóta most mutattak róla először több felvételt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.