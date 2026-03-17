Hihetetlen, mit kell tenniük Henry Kettneréknek, hogy elaludjon a pici

Henry Kettner 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában osztotta meg, mire van szükségük ahhoz, hogy nemrég született kisbabájuk kellemeset aludhasson. Az újdonsült apuka büszkén mutatta meg a vicces pillanatokat követőinek.

Henry Kettner mindent megtesz, hogy nyugodtan tudjon aludni kislánya

Új videójában autóból jelentkezett be kiscsaládjával, méghozzá egyenesen az autópályáról. A kisbaba ugyanis nem igazán szeret máshogy aludni, leginkább az autópályán való haladás hangjai ringatják álomba.

Menjünk még?

– kérdezi az influenszer a videóban, amire Rebeka helyesel és megegyeznek abban, hogy bizony végig kell menniük az úton, majd utána vissza, mivel így garantáltan elszunyókál a pici.

Amikor oda-vissza megyünk az autópályán, hogy aludjon (sima út nem jó, csak a pálya)

– írta bejegyzésében Henry.

Forrás: Henry Kettner Instagram

A népszerű tartalomgyártó nemrég bejegyzésben is megosztotta, hogy immár Nőnapon is eggyel több virágot kellett vennie, hiszen nemrég bővült a családjuk édes kislányukkal.

Idén már eggyel több virágot kellett, hogy vegyek. Thyhi, egyre több a csajszi itthon, mi lesz így velem hosszú távon? Boldog Nőnapot minden kedves Nőnek, mi lenne velünk nélkületek

– írta bejegyzésében.