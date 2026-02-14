Hiába próbálkozik, nem tud elég pénzt összeszedni a Házasság első látásra sztárja

Kovács Renáta, aki pár éve a TV2 Házasság első látásra című műsorában tűnt fel, most jelenleg konténerházra gyűjt szüleinek. A néhány hete történt tragédiában minden odaveszett és a szülők egy rövid időre lakhatás nélkül maradtak. Azóta Reniéknek sikerült egy vészmegoldást találni, ám abban az önkormányzati lakásban a főzés és a mosakodás is megoldhatatlan. A gyűjtés ellenére még mindig nem folyt be elegendő összeg, hogy a szülők újrakezdhessék.

Kovács Renáta szülei ideiglenesen költöztek önkormányzati lakásba (Fotó: Mediaworks archív)

Nem kap elég segítséget a Házasság első látásra sztárja

A mobilház/konténerház sajnos egyelőre nem tudott megvalósulni, mert a befolyt összeg még nem elegendő hozzá. Nagyon reméljük, hogy idővel sikerül összegyűjteni a szükséges összeget, hogy végre stabil, méltó körülmények között élhessenek

– árulta el Kovács Reni, aki most nem szerelmi életével került a címlapokra.

Az influenszer ennek ellenére köszönetet mondott mindenkinek, aki akár kis összeggel is, de támogatta őket ebben a nehéz időszakban. „Hálás szívvel köszönünk minden eddigi segítséget és támogatást, amit kaptunk. Jelenleg van hol lakniuk, ami óriási megkönnyebbülés, de ez még messze nem az a biztonságos, komfortos otthon, amire hosszú távon szükségük lenne” - írta közösségi oldalán a Házasság első látásra szereplője.

Kovács Renáta korábban a Házasság első látásra műsorában szerepelt, ahol sikerült belopnia magát az emberek szívébe (Fotó: TV2)

Kovács Renáta nehezen éli meg ezt az időszakot

Anyukámék helyzete az egész család számára hatalmas veszteség. Borzasztóan nehéz napok állnak mögöttünk és sajnos még előttünk is, hiszen egy ilyen tragédia megoldása nem egyik napról a másikra történik

– jegyezte meg az influenszer.

A Házasság első látásra sztárjának elmondása szerint még mindig nem lett meg az elegendő összeg, ami kellene szüleinek az újrakezdéshez. „Ezúton is kérek mindenkit, aki bármilyen formában tud segíteni, hogy ha lehetősége van rá, akkor támogassa őket. Minden apró segítség számít és végtelenül hálásak vagyunk érte” - zárta bejegyzését Kovács Renáta.