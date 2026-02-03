"Reni, ég a házunk, oda van mindenünk!" – Totális katasztrófa: A Házasság első látásra sztárja mindent elveszített a pusztító tűzben

A TV2 Házasság első látásra című műsorából megismert Kovács Reni, azaz Kovács Renáta, most nem a szerelmi élete, hanem egy szörnyű családi katasztrófa miatt került a címlapokra. Az influenszerként és televíziós személyiségként is ismert Reni tehetetlenül nézte végig, ahogy édesanyja otthona a lángok martalékává válik. A fiatal nő most minden erejével azon van, hogy segítsen nincstelenné vált családján, miközben a tragédia körülményei még mindig tisztázatlanok.

A Házasság első látásra Renije a követők segítségét kéri (Fotó: Mediaworks)

A Házasság első látásra sztárjának élete fenekestül felfordult

A szörnyű tűzeset után azonnal megindultak a találgatások a közösségi médiában a katasztrófa okairól. Reni fontosnak tartotta, hogy személyesen reagáljon a terjedő pletykákra és tisztázza a félreértéseket. A sztár elszántan küzd azért, hogy a valódi tények kerüljenek napvilágra, miközben próbálja mozgósítani követőit.

Minden lehetőséget igyekszem megragadni, amivel fel tudom szólítani az embereket. Fontos letisztázni: az egy tévhit, hogy egy hősugárzó okozta a tüzet! Nem lehet tudni, hogy mi okozta, tehát ez a hősugárzó nem tudom honnan született meg, ki az a h*lye, aki a padláson tartja a hősugárzót?

"Úgyhogy ezért ezt nem is értettük, ez egy kicsit bosszantott is. A padlástérben ütött ki ugye a tűz, ott mit fűtenénk hősugárzóval? Még a tűzoltók sem tudták megmondani azt, hogy mi is okozhatta a tüzet. Az biztos, hogy rengeteg áramkimaradás volt az elmúlt időszakban, ez előtt, folyamatosan voltak. Elment először a tévé, utána pedig valószínűleg leverhette a biztosítékot, és erre szaladt ki édesanyám párja, aztán felnéztek, és nyilván látták, hogy itt hatalmas nagy baj van, most nem az áramkimaradásról van szó, hanem konkrétan lángol a ház."

Anyukám kiszaladt, sírva hívott föl, itt már tudtam, hogy nagyon nagy baj van, hisz nem egy sírós fajta, és akkor kimondta azt, hogy: Reni ég a házunk, és oda van mindenünk. Egyszerűen nem tudtam felfogni, olyan pánik uralkodott el rajtam, hogy ezt szavakban nem tudom önteni.

A család számára jelenleg a bizonytalanság a legnehezebb, hisz egy ilyen helyzetben az ember napról napra él.