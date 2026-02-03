"Reni, ég a házunk, oda van mindenünk!" – Totális katasztrófa: A Házasság első látásra sztárja mindent elveszített a pusztító tűzben

A TV2 Házasság első látásra című műsorából megismert Kovács Reni, azaz Kovács Renáta, most nem a szerelmi élete, hanem egy szörnyű családi katasztrófa miatt került a címlapokra. Az influenszerként és televíziós személyiségként is ismert Reni tehetetlenül nézte végig, ahogy édesanyja otthona a lángok martalékává válik. A fiatal nő most minden erejével azon van, hogy segítsen nincstelenné vált családján, miközben a tragédia körülményei még mindig tisztázatlanok.
A szörnyű tűzeset után azonnal megindultak a találgatások a közösségi médiában a katasztrófa okairól. Reni fontosnak tartotta, hogy személyesen reagáljon a terjedő pletykákra és tisztázza a félreértéseket. A sztár elszántan küzd azért, hogy a valódi tények kerüljenek napvilágra, miközben próbálja mozgósítani követőit.
Minden lehetőséget igyekszem megragadni, amivel fel tudom szólítani az embereket. Fontos letisztázni: az egy tévhit, hogy egy hősugárzó okozta a tüzet! Nem lehet tudni, hogy mi okozta, tehát ez a hősugárzó nem tudom honnan született meg, ki az a h*lye, aki a padláson tartja a hősugárzót?
"Úgyhogy ezért ezt nem is értettük, ez egy kicsit bosszantott is. A padlástérben ütött ki ugye a tűz, ott mit fűtenénk hősugárzóval? Még a tűzoltók sem tudták megmondani azt, hogy mi is okozhatta a tüzet. Az biztos, hogy rengeteg áramkimaradás volt az elmúlt időszakban, ez előtt, folyamatosan voltak. Elment először a tévé, utána pedig valószínűleg leverhette a biztosítékot, és erre szaladt ki édesanyám párja, aztán felnéztek, és nyilván látták, hogy itt hatalmas nagy baj van, most nem az áramkimaradásról van szó, hanem konkrétan lángol a ház."
Anyukám kiszaladt, sírva hívott föl, itt már tudtam, hogy nagyon nagy baj van, hisz nem egy sírós fajta, és akkor kimondta azt, hogy: Reni ég a házunk, és oda van mindenünk. Egyszerűen nem tudtam felfogni, olyan pánik uralkodott el rajtam, hogy ezt szavakban nem tudom önteni.
A család számára jelenleg a bizonytalanság a legnehezebb, hisz egy ilyen helyzetben az ember napról napra él.
Amikor a lángokat végül sikerült megfékezni, a látvány sokkolóbb volt, mint azt bárki gondolná. A helyszínre érkező Reni egy kísértetházzal és egy érzelmileg teljesen összeomlott édesanyával találta szembe magát. Az otthon melege helyett csak a hideg víz és a korom maradt, valamint a kilátástalanság súlya.
Mire leértem, addigra a tűzoltók már elmentek, akkor ott volt a ház csurom vizesen, szétbombázva, leégve, édesanyám teljesen magába roskadva, konkrétan összeomolva, állt a hat kutyával, hogy most hogy legyen, és akkor én mondtam anyuéknek, hogy akkor gyertek most hozzám, az első pár napot nálam töltötték, de az a baj, nekik nagyon-nagyon messze van a munkahelyük és ha nem tudnak bejárni, dolgozni, akkor igaziból még elveszítik azt is, hogy egyáltalán a fizetésük megmaradjon.
A kényszerű költözés csak ideiglenes megoldást jelentett, hiszen az életvitelük fenntarthatatlanná vált. A munkahely elvesztésének réme még nagyobb nyomást helyezett az amúgy is nehéz helyzetbe került családra.
Reni őszintén vallott a Borsnak arról is, hogy bár hálás minden segítségért, csalódott az összefogás mértékében. Azt tapasztalja, hogy a közösségi média világában sokszor a felszínes dolgok több figyelmet és pénzt kapnak, mint egy valódi probléma.
Az emberek jó szívvel küldtek nekik amit tudtak, bár ez iszonyatosan kevés pénz, kevés gyűlt össze, én azért azt hittem, hogy ilyenkor sokkal nagyobb az összetartás, és hogy sokkal több pénz jön össze, de nyilván nagyon hálásak vagyunk minden egyes ezer forintér is, de az, hogy akár csak ha az ember fel megy a TikTokra is látja, hogy egyes emberek milyen összegeket kapnak estéről estére, és egy ilyen helyzetben pedig nem úgy történik az összefogás, az számára nagyon meglepő.
A keserűség érthető, hiszen a család jövője a tét, miközben az idő sürget.
A család jelenleg is patthelyzetben van, számukra a hűséges négylábúak nem csupán állatok, hanem a család szerves részei, akiktől a legnagyobb bajban sem válnának meg. Az édesanya hajlandó lenne akár a szabad ég alatt is éjszakázni, csak hogy a kutyái biztonságban és mellette legyenek. Ez a hajthatatlan szeretet vezetett el az egyetlen járható úthoz: a saját telek újrahasznosításához.
Úgyhogy továbbra sem oldódott meg nekik a lakhatási lehetőség. Felajánlottak nekik még egy lehetőséget, de oda viszont a kutyákat nem vihetik magukkal. Nálunk a kutya viszont az teljes értékű családtag, kizárt, hogy hátra hagyjuk őket, tehát anya is azt mondta, akkor inkább az utcán alszik velük, mint hogy le mondjon róluk.
"Most azt látjuk, a legnagyobb megoldásnak, hogy konténer vagy a mobilház telepítése történjen, mert akkor azt a leégett háztelkére be tudnánk rakni. Így a kutyák is a saját környezetükben lennének, illetve édesanyámék is ott maradhatnának legalább a telken, viszont ezeknek az összege legalább 5-6 millió forint. Tehát abban tudnának az emberek segíteni, hogy ennek az összegeit segítenek összegyűjteni, mert ez hatalmas nagy segítség lenne az egész családnak."
A család most a költözésre és a kutyusok megnyugtatására koncentrál, miközben próbálják feldolgozni a feldolgozhatatlant. A Házasság első látásra sztárja hősiesen állt helyt ebben a krízisben, bizonyítva, hogy a kamerák nélkül is egy igazi harcos.
