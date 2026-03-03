Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Irán súlyos fenyegetést adott ki, veszélyben a Hormuzi-szoros

irán
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 12:08
Hormuzi-szorosháború
Lezárták a Hormuzi-szorost és a Forradalmi Gárda kijelentette, hogy minden hajót felégetnek, amely át akar menni.

A Ripost írja, hogy a Forradalmi Gárda már szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását. A nemzetközi olajárak megugrása mellett komoly fenyegetést jelent a térség megközelítése.

Konarak, 2026. február 28. A Vantor műholdfelvételén füstoszlop tör a magasba az Ománi-öböl partján fekvő dél-iráni Konarak haditengerészeti támaszpontján 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. Az Iráni Vörös Félhold humanitárius szervezet szerint az amerikai-izraeli légicsapásoknak összesen 201 halálos áldozatuk és 747 sebesültjük van 24 iráni tartományban
 Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy lezárják a hajóforgalom elől a Hormuzi-szorost, amelyen a világ tengeri olajforgalmának mintegy ötöde halad át
Fotó: MTI

Irán hétfőn zárta le a szorost, a Forradalmi Gárda figyelmeztette a tankereket, hogy nem haladhatnak át, tűz alá vesznek bárkit, aki próbálkozik. A hírre azonnal berobbant az olaj ára is, és az emelkedésnek még nincsen vége. A szakértők szerint a blokád hordónként 120 dollárra is növelheti az energiahordozó árát.

Felégetünk minden hajót, amely megpróbál átjutni a Hormuzi-szoroson. Nem engedjük, hogy akár egyetlen csepp olaj is elhagyja a régiót

– jelentette ki Ebrahim Dzsabari vezérőrnagy, a Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója.

Az iráni média egy égő tankhajóról is beszámolt, a hondurasi zászló alatt közlekedő „Athe Nova” állítólag dróntámadás következtében kapott lángra. A Forradalmi Gárda azzal vádolta a legénységet, hogy az „Amerikával összhangban” járt el, és üzemanyagot szállított amerikai hadihajóknak.

A világon forgalmazott kőolaj mintegy 20 százaléka a Hormuzi-szoroson halad át. Az olajárak már kilőttek, amennyiben tartós marad ez az állapot, annak súlyos világgazdasági következményei lehetnek

 

