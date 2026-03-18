„Szívem szakad meg” – Gelencsér Tímea a forgatás mellett négylábú jószágokat ment meg a szigeten

Gelencsér Tímea nemrég a Dominikai Köztársaságba repült egy különleges munkához: az Exatlon műsorvezetőjeként dolgozik az idei szezonban.

Gelencsér Tímea kóbor kutyán segített (fotó: Instagram)

Gelencsér Tímea sötétben kutatott a kutya után

Tímeának negyed nyolcra kellett kimennie a pályára, de vezetés közben egy kihalt részen meglátott egy kutyát. Miután sokat gondolkodott azon, mit ehet és mit ihat a kutyus, visszament a szállásra, csirkemellet tett egy pohárba, majd ismét útnak indult, hogy megtalálja a négylábú jószágot.

Szívem szakad meg ezért a rengeteg kóbor kutyáért

- mondta a volán mögül.

Elárulta, hogy legszívesebben mindegyiket hazavinné, hogy szeresse, etesse és itassa őket. Ezúttal azonban ezt sajnos nem tehette meg, de még így sem tudta magára hagyni a látott kutyát így sötétben eredt keresésére.

Sikeresen rátalált az állatra, akit sok csalogatás után a csirkével tudott magához közelebb hívni. Amikor azonban rájött, hogy a kutya túl félénk, hogy odamenjen hozzá, letette neki az ételt, hogy békében, egyedül fogyaszthassa el.

