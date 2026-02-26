Gelencsér Tímea nagy bejelentést tett: "Elkezdődött"

Ahogy arról több ízben beszámoltunk, nemsokára visszatér a képernyőkre a TV2 nagy sikerű sportreality-je, az Exatlon. A műsor ráadásul új riporterrel bővül Gelencsér Tímea személyében, aki egykor szintén megmérettette magát a versenyben Dominikán. Nemsokára pedig újraindul a kaland, ami miatt nemrég a TV2 megtartotta az exatlonos fotózását is, amely során Timi Palik Lászlóval együtt állt kamerák elé.

Gelencsér Tímea visszatér oda, ahol bemutatkozott / Fotó: Markovics Gábor / Markovics Gábor

Gelencsér Tímea már nagyon várja az Exatlont

Elkezdődött a bemelegítés. Lezajlott az Exatlon fotózás

- írta legújabb Instagram-bejegyzésében az egykori szépségkirálynő, aki több szettben is pózolt a felvételek során. Egyszer egy szafaris szerelésben tündökölt, utána pedig egy vagányabb, kisebb dekoltázst villantó ruházatban mutatta meg bombázó alakját, amivel el is nyerte követői tetszését:

Nagyon szép vagy Timi, egy igazi Díva.

"Te vagy a legszebb szépségkirálynő."

Gyönyörű vagy

- bókoltak neki sorra.