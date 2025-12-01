Így készül Gelencsér Timi a jövő évi esküvőjére – meglepő részletek derültek ki

A szépségkirálynő, akit számtalan műsorból és realityből is ismerünk, végre mélyebb betekintést engedett a jövő évi, és az esküvővel kapcsolatos terveikbe. Gelencsér Timi kulisszatitkokat osztott meg a készülő otthonról, a hamarosan esedékes esküvőről és az idei év meghatározó pillanatairól is.

Gelencsér Timi tevékeny és sikeres évet tudhat a háta mögött (Fotó: Gáll Regina)

Gelencsér Timi a munkálatok és az esküvő útvesztőiben

Gelelencsér Timi Instagram oldalán rendszeresen megmutatja, hol tartanak a munkálatokkal, most azonban részletesen elmesélte, miért csúszik a beköltözés. Eredetileg december 1-re tervezték az átadást, karácsonyra már az új otthonban szerettek volna lenni, ám az átépítés során rengeteg javítanivaló bukott elő. Bár voltak terveik, mely részeket újítanák fel, kiderült, hogy sokkal nagyobb munka vár rájuk, mint hitték – így jövőre válik csak reálissá a költözés.

Most, hogy csúszik a ház, egyelőre azt mondanám, hogy az egyik legnagyobb cél a jövő évre az, hogy elkészüljön, de persze vannak más terveim is.

Ilyen például a közelgő nagy nap, amelynek részleteibe is betekintést engedett. Elárulta, hogy Magyarországon tartják, mert szeretnék, ha mindenki ott lehetne, de a pontos helyszínt és időpontot egyelőre titok övezi. Annyit azonban megtudhattunk tőle, hogy Pesttől kissé távolabb lesz, így mindenkinek utaznia kell majd. Hangsúlyozta, nem vágynak hatalmas, luxuslagzira – számukra az a fontos, hogy szeretteik és barátaik körében, szolidan, mégis felejthetetlen hangulatban ünnepelhessenek.

Nem szeretnénk óriási lagzit, nem kell, hogy mindenhonnan gyémánt csillár lógjon, legyenek ott a szeretteink, barátaink, szolidan bulizzunk és élvezzük a napot

– mesélte az influenszer. Természetesen Gelencsér Timi párja is aktívan részt vesz a szervezésben, amely már előrahaldott állapotban van, hiszen a helyszínt és a szolgáltatókat is megtalálták már.

Vőlegényével jövőre tervezik az esküvőjüket, a helyszín és az időpont azonban még titok – úgy tűnik az is marad (Fotó: Mediaworks Archív)

Sűrű év után még izgalmasabb jövő vár

Timi számára a 2025-ös év különösen mozgalmas volt: nemcsak a házfelújításba vágtak bele, hanem sikeresen befejezte az egyetemet is. Mint mondja, óriási élmény volt újra tanulni, fejlődni, értelmes közegben mozogni. Bár a család részéről nem érkezett nyomás, örül, hogy megszerezte a diplomát, mert rengeteget adott neki – világlátásban és kommunikációban egyaránt.