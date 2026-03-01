A Nagy Duett sztárja megszólalt a visszavonulásról: „Nincs időnk nyugdíjba menni”

A Nagy Duett 8. évadának versenyzői, Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás már kétszer kerültek veszélyzónába, annak ellenére, hogy hatalmas lelkesedéssel és energiával vágtak bele a show-ba mindkét héten. De úgy tűnik, a színésznő megfejtette az okát, hogy miért is „kisebb” a rajongótáboruk, mint a többieké, ugyanis elmondása szerint sokan azt hiszik, visszavonult. Most tiszta vizet öntött a pohárba.

Gajdos Tamás Gallusz Niki oldalán versenyez A Nagy Duett 2026-os évadában, de eddig sajnos kétszer is a kiesés szélére kerültek (Fotó: nanasipal/TV2)

A Nagy Duett szereplői között egyértelműen Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett a legnagyobb túlélők, hiszen már kétszer is veszélyzónába kerültek, mégis továbbjutottak. Ezért meg is kapták a többiektől az előkelő „danger king és danger queen” címet, azaz, hogy ők a veszélyzóna királya és királynője. Niki most elárulta erről a helyzetről.

„Nekem nem tud rosszul esni egy olyan dolog, ami teljesen logikus. Egyrészt mi, Tamással, már évek óta nem veszünk részt tévéműsorokban. Ő azért nem, mert már abbahagyta, én pedig azért nem, mert nagyon-nagyon szelektálok. Engem rengetegszer hívtak a Farm VIP-ba, főzőműsorba, mindenhova, de mindig az volt a válaszom erre, hogy amíg nem hívtok A Nagy Duettbe, addig nem vállalok olyasmit, ami nem a szakmámhoz kapcsolódó” – kezdte a magyarázatot a Borsnak.

De hála Istennek megcsörrent a telefon, ráadásul a partneremmel is nagyon elégedett vagyok, így ezek után már engedékenyebb leszek. Viszont tény, hogy ahol jelenleg ismernek és szeretnek, az inkább a színház és az ottani közönségem. Ezt abból is látom, hogy amikor mondjuk bevásárolok, nagyon sokan odajönnek, hogy sajnálják, hogy már nem énekelek, mert nagyon szerették a hangom. Erre mindig elmondom nekik, hogy jöjjenek a Madáchba, és hallhatnak, de általában azt a választ kapom, hogy fáradtak, nem járnak színházba, már csak tévét néznek. De most itt a lehetőség, és remélem ezen a héten őket is sikerül megszólítanunk

– fejtette ki Niki.

Gallusz Niki rendszeresen játszik a Madách Színházban, de sokan azt hitték visszavonult, amíg nem jelent meg A Nagy Duett új évadában (Fotó: Keller Mátyás)

A Nagy Duett versenyzői nem mennek nyugdíjba

A páros ráadásul ezen a héten is egy nagyon izgalmas, és persze mozgalmas produkcióval készül, ugyanis Vikidál Gyula dalának, a Csak a szívemet dobom eléd című slágernek a Zséda-féle feldolgozását viszik majd színpadra.

Mi már nagyon azt hittük, hogy egy meghitt, lassú, történetmesélős, finom dalt fogunk kapni a szerkesztőktől ezen a héten. De nincs időnk nyugdíjba menni, mert megint egy kőkemény, táncos, mozgásos, aktív számmal készülünk. Szóval nem szabadulunk a mozgásos produkcióktól, sőt most még ugrálnunk is kell, ami persze Tamás állóképességével szinte meg sem kottyan neki. Elképesztő, mennyire topon van 67 évesen

– mesélte nevetve a színésznő.