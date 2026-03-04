Szívszorító! Szobrot állítanak Kathi Bélának

A győri Cutler Fitness a hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint szobrot állítanak Kathi Bélának. A tisztelgésre a győri terem 10. születésnapja alkalmából kerül sor.
A rendezvényre március 28-án kerül sor, ahol a legenda előtt fognak tisztelegni a műalkotással.
Március 28-án, 10. születésnapunkon egy nagyon fontos eseményre is sor kerül, amivel a magyar testépítés legendás alakja, barátunk, Kathi Béla előtt szeretnénk tisztelegni. A rendezvény keretében a Kathi Béla-szobor felavatására is sort kerítünk, ez a programelem pedig kiemelt helyet foglal majd el a nap menetrendjében, éppúgy, ahogy Kathi Béla a szívünkben
– áll a közleményben.
Nagyon sajnáljuk, hogy ezt a jeles ünnepet nem tölthetjük már vele, és bár lelkünkben örök űr marad utána, de bízunk benne, hogy az elkészült műalkotással méltó emléket állítunk neki és a hazai erősportra gyakorolt hatásának egyaránt
Kathi Béla július 31-én, tragikus hirtelenséggel hunyt el, 46 éves korában. Az erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok sportoló ciprusi nyaralása közben, kerékpárbalesetben vesztette életét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.