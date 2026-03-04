Szívszorító! Szobrot állítanak Kathi Bélának

A győri Cutler Fitness a hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint szobrot állítanak Kathi Bélának. A tisztelgésre a győri terem 10. születésnapja alkalmából kerül sor.

Méltóképpen emlékeznek meg Kathi Bélára / Forrás: YouTube

Szobrot emel a Cutler Fitness Kathi Bélának

A rendezvényre március 28-án kerül sor, ahol a legenda előtt fognak tisztelegni a műalkotással.

Március 28-án, 10. születésnapunkon egy nagyon fontos eseményre is sor kerül, amivel a magyar testépítés legendás alakja, barátunk, Kathi Béla előtt szeretnénk tisztelegni. A rendezvény keretében a Kathi Béla-szobor felavatására is sort kerítünk, ez a programelem pedig kiemelt helyet foglal majd el a nap menetrendjében, éppúgy, ahogy Kathi Béla a szívünkben

– áll a közleményben.

Nagyon sajnáljuk, hogy ezt a jeles ünnepet nem tölthetjük már vele, és bár lelkünkben örök űr marad utána, de bízunk benne, hogy az elkészült műalkotással méltó emléket állítunk neki és a hazai erősportra gyakorolt hatásának egyaránt