Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gólyahír! Újabb gyermek érkezik a népszerű magyar rapper családjába

váradi olasz
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 16:20 / FRISSÍTÉS: 2026. március 04. 17:10
rappergólyahír
A közösségi oldalán jelentette be a hírt. A rapper, Váradi Olasz fiatal kora dacára nyolcgyermekes édesapa. Most ismét boldogság járja át a családot.
Bors
A szerző cikkei

Röpködtek a gratulációk a népszerű rapper közösségi oldalán, miután elárulta: kisbaba érkezik a családjukba. Váradi Olasz a Facebook-oldalán osztotta meg a pozitív terhességi tesztekről készült fotót.

Gólyahír a fiatal rapper családjában!
Gólyahír a fiatal rapper családjában! Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ismét gyermek érkezik a rapper családjába?

Már nagyon várunk, életem!

- jegyezte meg a posztjában a rapper, nem titkolva, mennyire áldottnak érzi magát jelenleg, a kommentszekcióba pedig csakhamar özönleni kezdtek a rajongók jókívánságai és gratulációi.

Váradi Olasz, bár még csak a harmincas évei közepén jár, nyolc gyermek édesapja, azaz igazi nagycsaládos zenész.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu