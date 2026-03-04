Gólyahír! Újabb gyermek érkezik a népszerű magyar rapper családjába

Röpködtek a gratulációk a népszerű rapper közösségi oldalán, miután elárulta: kisbaba érkezik a családjukba. Váradi Olasz a Facebook-oldalán osztotta meg a pozitív terhességi tesztekről készült fotót.
Már nagyon várunk, életem!
- jegyezte meg a posztjában a rapper, nem titkolva, mennyire áldottnak érzi magát jelenleg, a kommentszekcióba pedig csakhamar özönleni kezdtek a rajongók jókívánságai és gratulációi.
Váradi Olasz, bár még csak a harmincas évei közepén jár, nyolc gyermek édesapja, azaz igazi nagycsaládos zenész.
