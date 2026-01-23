Galla Miklós betegsége új szintre lépett: „Egy ápolónő jár hozzám minden nap”

Galla Miklós neve évtizedek óta egyet jelent a magyar abszurd humorral, a L’art pour l’art Társulat ikonikus figurájaként generációk nőttek fel a poénjain. A nevetés mögött azonban most komoly egészségügyi küzdelem zajlik. A humorista állapota az utóbbi hetekben romlott. A nyilvánosság előtt most őszintén beszélt arról, min megy keresztül, és milyen kilátásokkal néz a következő időszak elé.

Galla Miklós betegsége még mindig nem múlt el (Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport)

Galla Miklós egészségi állapota egyre több kérdést vet fel

Galla Miklós korábban is beszámolt már lapunknak, az életét megkeserítő betegségéről. A rajongók először csak találgattak: sokan azt hitték, csupán átmeneti fáradtságról lehet szó, ám a helyzet jóval összetettebb ennél. A humorista állapota jelenleg orvosi felügyeletet igényel, és már nem csupán egyetlen problémáról beszélünk. A Borsnak adott nyilatkozatában részletesen elmondta, milyen tünetekkel küzd, és hogyan telnek most a napjai.

Egy hete nem csuklom. Háromféle gyógyszert szedek. Bőrgyógyászati problémám is van, egy ápolónő jár hozzám minden nap. A teljes testemet bekrémezi

- mondta lapunknak a humorista, akinek vallomása sokakat megdöbbentett, hiszen ritkán hallani ilyen nyílt beszédet egy közismert művésztől. A csuklás, amely korábban visszatérő és kínzó tünet volt, most megszűnt, ám a gyógyszerek és a bőrproblémák továbbra is komoly gondot jelentenek. A napi ápolás szükségessége pedig egyértelművé teszi: Galla Miklós nincs jó állapotban. A rajongók azóta is aggódva figyelik a fejleményeket.

Egy műtét árnyékában: bizonytalan jövő

Az egészségi problémák kapcsán nem kerülhető meg a műtét kérdése sem. Bár pontos részletek nem hangzottak el, a beavatkozás lehetősége komolyan felmerült. A humorista állapota hullámzó, és még az orvosok sem tudnak egyelőre biztosat mondani. Ez az időszak nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő Miklós számára. A humorista maga írt az állapotáról és a reményeiről. A sorok mögött egyszerre érezhető bizonytalanság és remény:

Lehet, hogy megúszom a műtétet. Egy hete nem csuklom. Jó lenne jobban lenni, mert Laár Andrással lesz fellépésünk. Minden Miki legyen jól!

A bejegyzés gyorsan elterjedt, és rengeteg támogató komment érkezett rá. Sokan drukkolnak azért, hogy a humorista jobban legyen és visszatérhessen a színpadra. A Laár Andrással tervezett fellépés különösen fontos a rajongók számára. A kérdés már csak az: engedi-e ezt a művész úr egészségi állapota.