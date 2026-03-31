Sokkoló részletek a kórteremből: Galla Miklós elárulta, miért volt számára pokoli a kórházban töltött idő

Galla Miklós otthonánál korábban szirénázó mentők és rendőrök jelentek meg. Később kiderült, hogy súlyos állapotban kórházba került, ám miután végre hazatért, úgy döntött, kitálal a Borsnak a bent töltött napokról. A magyar abszurd humor ikonikus alakja, és a L’art pour l’art Társulat alapítója évtizedek óta nevetteti a közönséget. Most azonban nem a humoré a főszerep, hanem a túlélésé és az alkalmazkodásé. A művész elárulta, hogy a bezártság és az idegenekkel való kényszerű együttélés jobban megviselte, mint maga a kór. A Borsnak most részletesen beszámolt arról a tizenegy napról, amely örökre nyomot hagyott benne.

Galla Miklós kórházba került: több betegség is áll a háttérben (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Galla Miklós és az éjszakai riadók

A kórházi lét senki számára nem kellemes, de egy érzékeny művészembernek maga a megtestesült rémálom. A folyamatos vizsgálatok és a pihenés teljes hiánya hamar felőrölte a humorista idegeit és türelmét. Nem elég a bizonytalanság a gyógyulással kapcsolatban, még a pihentető alvás lehetősége is luxussá vált számára.

Hát nem jó bent lenni a kórházban, nagyon nem jó. Az éjszaka közepén becsörtetnek az ápolók, és riadót fújnak. Nem tudtam aludni!

Ezek a váratlan ébresztők teljesen felborították a művész bioritmusát, és a folyamatos készenléti állapot miatt a feszültség percről percre nőtt benne.

Mentális küzdelem a kórteremben

A legnagyobb kihívást azonban nem az orvosi beavatkozások, hanem a többi beteg jelenléte okozta. Egy olyan embernek, aki hozzászokott a saját életteréhez és a csendhez, négy másik ember közelsége felér egy kínzással. A szobatársak szokásai, a zajok és a magány hiánya miatt a humorista hamar a teljesítőképessége határára sodródott. Különösen az éjszakák teltek nehezen.

Nekem óriási probléma más emberekkel egy szobában aludni. Nagyon nehezen tudtam elaludni, de 11 napig nem lehetek alvás nélkül. Rendkívül feszült voltam. Négy bácsi volt bent rajtam kívül, van amelyik horkolt, mint egy traktor. És volt, aki magában beszélt. Miután hazajöttem, viszont jól kialudtam magam.

A kényszerű intimitás és a szobatársak különös viselkedése miatt Galla szinte egy percet sem tudott aludni a bent töltött másfél hét alatt. A kialvatlanság és a bezártság érzése végül teljesen felemésztette a maradék energiáját is.