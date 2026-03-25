Exkluzív: Galla Miklós végre felfedte, miért került kórházba: „Hat órán keresztül feküdtem a földön”

A L'art pour l'art Társulat egykori alapítója és a brit humor hazai nagykövete az utóbbi időben az egész országot megrémisztette. Most kiderült, milyen egészségügyi küzdelmek vezettek a váratlan összeomláshoz és a mentők sürgős kihívásához. Galla Miklós Borsnak adott interjújában végre tiszta vizet önt a pohárba, cáfolva a méltatlan híreszteléseket és részletezve a jelenlegi diagnózisát.

Galla Miklós interjúban vallott állapotáról (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Galla Miklós betegsége ijesztő tüneteket produkált

A művész határozottan cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint önkívületi állapotban, ruhátlanul mutatkozott volna közterületen a mentők kiérkezésekor. Elmondása szerint a valóság sokkal prózaibb és egyben fájdalmasabb volt: a tehetetlenség és a fájdalom mindent felülírt. Nem volt más választása, mint segítséget kérni, amikor rájött, hogy a teste teljesen felmondta a szolgálatot.

Itthon voltam, és elestem. Hat órán keresztül feküdtem a földön, nem tudtam felkelni. Én hívtam ki a mentőket, a hírek, miszerint meztelenül rohangáltam, nem igazak. Nem rohangáltam, menni sem tudtam.

Ezek a mondatok is jól mutatják, hogy a humorista milyen kiszolgáltatott helyzetbe került a saját otthona falai között. A fizikai fájdalom mellett a méltatlan pletykák is nehezítették a gyógyulását, de ő emelt fővel viseli a rá zúduló figyelmet.

Galla Miklós rosszul lett

Bár az állapota mára stabilizálódott, az elmúlt hónapok bizonytalanságban teltek a visszatérő, ijesztő panaszok és az elmaradt vizsgálatok miatt. A kórházi tartózkodás alatt végre sor került azokra az elhalasztott beavatkozásokra is, amelyek kulcsfontosságúak a végleges felépüléséhez. Most egy egész orvosi stáb figyeli minden mozdulatát, hogy a napokban eldöntsék, szükséges-e a radikálisabb beavatkozás.

Az a borzalmas tünetem, aminek nem mondjuk ki a nevét (csuklás), jelenleg szünetel múlt szombat óta, reméljük, hogy nem is jön vissza. A vizsgálatok is sikeresek voltak. Megtörtént a vastagbél tükrözésem is, ami hónapok óta húzódott. Most végre lebonyolódott, és meg tudták oldani, hogy ne fájjon. Aztán holnap eldöntik, hogy kell-e műtét, vagy nem. Lesz ott velem sebész, gasztroenterológus, meg még két orvos. És, ami a fő: már nem szédelgek és főleg nem esek el! Nem fekszem a földön. Étvágyam is van. Már ma is voltam bankban, meg vásárolni is. Szóval nem hagyom el magam!

A humorista optimizmusa és élni akarása töretlen, és láthatóan mindent megtesz azért, hogy visszanyerje régi, megszokott formáját. A hétköznapi teendők, mint a vásárlás vagy a banki ügyintézés, számára most még nagyobb jelentőséggel bírnak.