A L'art pour l'art Társulat egykori alapítója és a brit humor hazai nagykövete az utóbbi időben az egész országot megrémisztette. Most kiderült, milyen egészségügyi küzdelmek vezettek a váratlan összeomláshoz és a mentők sürgős kihívásához. Galla Miklós Borsnak adott interjújában végre tiszta vizet önt a pohárba, cáfolva a méltatlan híreszteléseket és részletezve a jelenlegi diagnózisát.
A művész határozottan cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint önkívületi állapotban, ruhátlanul mutatkozott volna közterületen a mentők kiérkezésekor. Elmondása szerint a valóság sokkal prózaibb és egyben fájdalmasabb volt: a tehetetlenség és a fájdalom mindent felülírt. Nem volt más választása, mint segítséget kérni, amikor rájött, hogy a teste teljesen felmondta a szolgálatot.
Itthon voltam, és elestem. Hat órán keresztül feküdtem a földön, nem tudtam felkelni. Én hívtam ki a mentőket, a hírek, miszerint meztelenül rohangáltam, nem igazak. Nem rohangáltam, menni sem tudtam.
Ezek a mondatok is jól mutatják, hogy a humorista milyen kiszolgáltatott helyzetbe került a saját otthona falai között. A fizikai fájdalom mellett a méltatlan pletykák is nehezítették a gyógyulását, de ő emelt fővel viseli a rá zúduló figyelmet.
Bár az állapota mára stabilizálódott, az elmúlt hónapok bizonytalanságban teltek a visszatérő, ijesztő panaszok és az elmaradt vizsgálatok miatt. A kórházi tartózkodás alatt végre sor került azokra az elhalasztott beavatkozásokra is, amelyek kulcsfontosságúak a végleges felépüléséhez. Most egy egész orvosi stáb figyeli minden mozdulatát, hogy a napokban eldöntsék, szükséges-e a radikálisabb beavatkozás.
Az a borzalmas tünetem, aminek nem mondjuk ki a nevét (csuklás), jelenleg szünetel múlt szombat óta, reméljük, hogy nem is jön vissza. A vizsgálatok is sikeresek voltak. Megtörtént a vastagbél tükrözésem is, ami hónapok óta húzódott. Most végre lebonyolódott, és meg tudták oldani, hogy ne fájjon. Aztán holnap eldöntik, hogy kell-e műtét, vagy nem. Lesz ott velem sebész, gasztroenterológus, meg még két orvos. És, ami a fő: már nem szédelgek és főleg nem esek el! Nem fekszem a földön. Étvágyam is van. Már ma is voltam bankban, meg vásárolni is. Szóval nem hagyom el magam!
A humorista optimizmusa és élni akarása töretlen, és láthatóan mindent megtesz azért, hogy visszanyerje régi, megszokott formáját. A hétköznapi teendők, mint a vásárlás vagy a banki ügyintézés, számára most még nagyobb jelentőséggel bírnak.
A teljes felépülés azonban nem megy egyik napról a másikra, és komoly önfegyelmet, illetve odafigyelést igényel a művésztől. Az orvosok pontos gyógyszerelési menetrendet írtak elő számára, amit szigorúan be kell tartania, ha el akarja kerülni az újabb drámai rosszulléteket. A gyógyszeres kezelés mostantól az élete szerves részévé válik, de elmondása szerint készen áll erre az újfajta rendszerre.
Kell szednem gyógyszereket, eddig is kellett, csak most történtek változások. Kell reggel is, este is. Arra most nagyon oda kell figyelnem.
A rajongók országszerte bíznak benne, hogy a humoros és életvidám legenda hamarosan újra színpadra állhat. Addig is a legfontosabb a zavartalan pihenés és a szakorvosi utasítások pontos betartása.
