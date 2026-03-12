„Valami nagyon nincs rendben” – 14 éves kora óta él fájdalommal az influenszer

Komoly egészségügyi beavatkozáson esett át az ausztrál influenszer, Sasha Morpeth. A 26 éves tartalomgyártónál váratlanul súlyos problémát találtak a nyakában, ami miatt sürgősségi műtétre volt szükség.
Morpeth – akit több mint ötmillió ember követ a TikTokon és az Instagramon – elsősorban az édesanyjával készített videóival, valamint saját divatmárkájával, a Sasha Therese-szel vált ismertté. Az influenszer március 8-án árulta el követőinek, hogy mesterséges porckorong beültetésre lesz szüksége a nyakában, miután orvosai súlyos, előreesett porckorongokat találtak.
Egy TikTok-videóban Morpeth elmondta, hogy eredetileg ágyéki gerincműtétre készült, azonban egy közelmúltbeli brazíliai út során jelentkező fájdalmak miatt további vizsgálatokra volt szükség. A vizsgálatok végül kimutatták, hogy a nyakában is komoly probléma alakult ki.
Kiderült, hogy valami nagyon nincs rendben, és most mesterséges porckorongot kell beültetni a nyakamba, amire egyáltalán nem számítottam
– mondta a videóban.
Néhány nappal később már a kórházi ágyából jelentkezett, ahol arról tájékoztatta követőit: a műtét után lábadozik.
Őszintén szólva most fantasztikusan érzem magam. Remélem, nem fogok hirtelen összeomlani, de úgy tűnik, minden rendben ment
– mondta.
Az influenszer arról is beszélt, hogy már 14 éves kora óta krónikus fájdalommal küzd. Korábban egy ritka betegséget, az úgynevezett cauda equina szindrómát diagnosztizálták nála, amely a gerinc alsó részén található ideggyökök összenyomódása miatt alakul ki. Elmondása szerint ennél az állapotnál gyors orvosi beavatkozásra van szükség, mert akár 18 órán belül bénulás is kialakulhat.
