Záporok rondítják el a tavaszias időt

Csütörtök: Több órára kisüt a nap, a gomolyfelhők mellett. Helyenként zápor, néhol akár zivatar is kialakulhat. A délutáni csúcshőmérséklet továbbra is 16–17 fok körül alakul.

Záporok, zivatarok érkezhetnek / Fotó: Pexels

Időnként záporok rondítják el a tavaszt

Péntek: Nagyrészt napos idő valószínű, kevés felhővel. Néhol még előfordulhat rövid zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Szombat: A nap első felében sok napsütés várható, majd délutántól megnövekszik a gomolyfelhőzet. Estére néhol zápor is kialakulhat. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a délkeleti szél időnként megélénkül.

Vasárnap, március 15-e: Többnyire napos idő ígérkezik, csak kevés gomoly- és fátyolfelhő jelenhet meg az égen. Zápor kialakulására kicsi az esély. A délutáni órákban 16–17 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.